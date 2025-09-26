Schulen zusammengelegt: Simmersfelder Gemeinderat stimmt über Altensteiger Schulverbund ab

Im Simmersfelder Gemeinderat ging es um den geplanten Schulverbund zwischen der Haupt- und Realschule in der Nachbarstadt Altensteig. Der betrifft auch Simmersfelder Schüler.
Altensteig plant, die Hauptschule und die Realschule zu verbinden, nachdem die Werkrealschule eingestellt wurde. Der neue Schulverbund betrifft auch Simmersfelder Schüler, die die zukünftige Friedrich-Boysen-Schule besuchen. Zur Einrichtung des Schulverbunds wurde deshalb auch der Gemeinderat Simmersfeld gehört. „Das ist einfach der Veränderung der Schullandschaft geschuldet“, meine Bürgermeister Jochen Stoll. Altensteig würde mit keinen veränderten Schülerströmen rechnen.