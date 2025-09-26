Schulen zusammengelegt: Simmersfelder Gemeinderat stimmt über Altensteiger Schulverbund ab

Im Simmersfelder Gemeinderat ging es um den geplanten Schulverbund zwischen der Haupt- und Realschule in der Nachbarstadt Altensteig. Der betrifft auch Simmersfelder Schüler.

Altensteig plant, die Hauptschule und die Realschule zu verbinden, nachdem die Werkrealschule eingestellt wurde. Der neue Schulverbund betrifft auch Simmersfelder Schüler, die die zukünftige Friedrich-Boysen-Schule besuchen. Zur Einrichtung des Schulverbunds wurde deshalb auch der Gemeinderat Simmersfeld gehört. „Das ist einfach der Veränderung der Schullandschaft geschuldet“, meine Bürgermeister Jochen Stoll. Altensteig würde mit keinen veränderten Schülerströmen rechnen.

Auch Gemeinderat Norbert Wurster verstand die Sachlage so. Beim Schulverbund soll die strenge organisatorische Trennung zwischen Real- und Hauptschule aufgehoben werden. „Das ist ja eher etwas Organisatorisches“, meinte Wurster. Auch wies er darauf hin, dass heutzutage viele Eltern ein Problem damit hätten, „wenn das Kind ,nur’ auf die Hauptschule geht.“ Damit werde dies nach außen auch weniger sichtbar.

„Gibt es finanzielle Nachteile für uns?“, fragte Gemeinderat Bernd Brüstle. Er befürchtete, mit einer Zustimmung könnte Simmersfeld tiefer als bisher in die Schulorganisation einsteigen und etwa dann zur Kasse gebeten werden, wenn Altensteig etwa saniere. Stoll gab ihm zwar Recht: Wenn die Schule saniert wird, können auch Nachbarkommunen finanziell herangezogen werden, wenn ihre Kinder auf die Schule gehen. Aber das sei unabhängig vom Schulverbund. Er gehe nicht davon aus, dass es durch eine Zustimmung zum Schulverbund finanzielle Änderungen oder Kostensteigerungen geben wird.

Gemeinderätin Marianne Herter-Lutz fragte, ob Altensteig nicht schon einmal von Simmersfeld Geld haben wollte. Das bejahte Stoll. Zur Erinnerung: 2023 wollte die Stadt für die Erweiterung der Friedrich-Boysen-Realschule 97.600 Euro. Simmersfeld lehnte damals ab. Der Bau war zum Zeitpunkt der Forderung bereits abgeschlossen und erst im Nachhinein das Geld gefordert worden.

Der Gemeinderat stimmte schließlich mit einer Enthaltung dafür, die Einrichtung des Schulverbunds zu begrüßen.