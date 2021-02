Schulen zu, Kirchen offen Familie kritisiert Gottesdienste in Rötenberg

Er fragt sich: "Wer kann es verantworten, wenn sich Gottesdienstbesucher infizieren?" Der Rötenberger habe beobachtet, dass die Menschen nach den Gottesdiensten draußen ihre Masken abnähmen und beisammen stünden. Da bringe dann auch ein gutes Hygienekonzept nichts, fürchtet der Familienvater.

Lesen Sie auch: Corona-Verstöße in Zimmern - Über 100 Menschen feiern Gottesdienst

In diesem Punkt gibt Johannes Götschke, evangelischer Pfarrer, dem Kritiker Recht. "Was die Leute draußen oder auf dem Nachhauseweg machen, liegt in ihrer Verantwortung", sagt er. Da könne die Kirche lediglich an die Gemeindemitglieder appellieren.

Generell könne Götschke verstehen, dass die Frage nach der Fairness gestellt werde. Sie stelle sich derzeit in vielen Bereichen, betont er und spielt etwa auf Öffnungsforderungen von Friseuren an. Der Pfarrer hätte sich jedoch gewünscht, dass die Kritik nicht anonym geäußert wird. Viele Gemeindemitglieder seien durch die Plakate verunsichert gewesen. "Man kann ja über alles reden", ist er überzeugt.

Der Pfarrer betont, dass sich die evangelische Gemeinde derzeit an alle Vorgaben halte und in den Gottesdiensten ein "schlüssiges Hygienekonzept" umgesetzt werde. Dazu gehörten Abstand, Masken, Verzicht auf Singen, Händedesinfektion. "Wir waren eher sogar übervorsichtig", berichtet der Geistliche. In der Gemeinde sei es so bislang auch zu keiner Infektion gekommen.

Was spricht für Präsenztermine?

Aber warum finden überhaupt Präsenztermine statt? Die Gottesdienste der evangelischen Kirche Rötenberg und auch der Neuapostolischen Kirchengemeinde Rötenberg werden nämlich auch via Livestream übertagen. "Es ist eine große Nachfrage da", lautet Götschkes Antwort auf die Frage und fügt an: "Wir machen die Erfahrung, dass uns die Leute die Bude einrennen." Die Sehnsucht nach menschlicher Gemeinschaft sei in Zeiten von Kontaktarmut groß, so der Pfarrer. Den Menschen fehle es einfach an menschlicher Wärme.

Auch Wilhelm Irion von der Neuapostolischen Kirchengemeinde Rötenberg findet es wichtig, dass derzeit Präsenz-Gottesdienste stattfinden. "Damit haben Menschen gerade in dieser bewegten Zeit, in der viele vor Existenzbedrohung stehen, sich Unsicherheit ausgesetzt fühlen und sich um ihre Gesundheit sorgen, ein Angebot, das ihnen neuen Mut und Zuversicht vermittelt", erklärt er.

Werden Lebensbereiche gegeneinander ausgespielt?

Der Gemeindevorsteher findet außerdem, dass es unfair ist, wichtige Lebensbereiche gegeneinander auszuspielen. Es sei wichtig, dass Menschen das Grundrecht der Religionsausübung wahrnehmen könnten, und Christen sei es ein Bedürfnis, Gott anzubeten und die frohe Botschaft des Evangeliums zu hören. "Gleichwohl liegt auch uns als Kirche das Wohl der Kinder im Erziehungs- und Bildungsbereich am Herzen. Auch wir leiden darunter, dass wir derzeit keine kirchlichen Unterrichte anbieten können. Diese haben wir mit Rücksicht auf das Infektionsgeschehen ausgesetzt, wie es für Schulen gilt", so Irion.

Auch Irion schätzt das Infektionsrisiko in Gottesdiensten als gering ein. Ordner achteten streng auf die Einhaltung der Regeln im Gottesdienst. Ferner geht Irion davon aus, dass sich seine Gemeindemitglieder an die Auflagen halten - auch draußen vor dem Gebäude. "Wir weisen sie auch stets darauf hin, dass sich auf dem Kirchengrundstück keine Gruppen bilden dürfen und unsere speziell eingewiesenen ehrenamtlichen Ordner achten darauf, dass nach dem Gottesdienst das Kirchengebäude geordnet verlassen wird. Letztlich trägt aber jeder Einzelne selbst Verantwortung", betont auch der Gemeindevorsteher.