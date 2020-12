Schulen und Kitas geschlossen Baden-Württemberg zieht die Weihnachtsferien vor

Stuttgart - Nach dem bundesweiten Beschluss für einen harten Corona-Lockdown werden in Baden-Württemberg von Mittwoch an die Schulen und Kitas geschlossen. Wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Sonntag bestätigten, werden die Weihnachtsferien nach vorn verlegt, um weitere Kontakte zu vermeiden. "Dieser drastische Schritt ist angesichts der Infektionszahlen auf Rekordniveau unausweichlich", erklärte die CDU-Politikerin.

Notbetreuung an Schulen und Kitas geplant