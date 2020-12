Schulen in VS Lockdown verlangt Schulen und Eltern viel ab

"Dilemma" für Eltern, aber auch für Betriebe

Und nun, spricht Berthold das große Problem dieser Woche an, bleiben ab Mittwoch die Schulen geschlossen. Ein "Dilemma" für berufstätige Väter und Mütter, aber auch für manche Betriebe. Denn nicht alle Betriebe können Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, andererseits werde jetzt jeder gebraucht "mitten im Weihnachtsgeschäft", damit alle Aufträge abgewickelt werden können. Verständnis in der Sache ja, von der Strategie her weniger.

Wie Lehrerverbände sieht auch Simone Duelli-Meßmer die plötzliche Trendwende eher kritisch. Die Direktorin des Hoptbühl-Gymnasiums in Villingen zeigte sich verwundert: Erst sollte der Unterricht bis zum 22. Dezember durchgezogen werden und jetzt haben die Schüler "plötzlich doppelt so viele Ferientage". Für Eltern, die sich nun Sorgen um die Betreuung machen, kann Duelli-Meßmer Entwarnung geben. Berufstätige, erläutert sie, "die unabkömmlich" seien, könnten eine Notbetreuung bekommen. Auch personell sei die Betreuung an den Schulen gesichert, es stehen ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung.

In Bezug auf die Betreuung zeigt sich auch Elmar Dressel entspannt. Auch der Rektor der Südstadtschule in Villingen geht davon aus, den Eltern, die es benötigen, eine Betreuung anbieten zu können. Bislang sei der Bedarf überschaubar, von 350 Schülern seien es derzeit 27 Jungen und Mädchen, "doch das kann sich auch noch ändern". Zu Wochenbeginn ist die Betreuung das große Thema. Über eine eigens geschaltete Kommunikationsplattform der Schule wurden Fragen beantwortet und Infos gegeben. "Wo bleibt mein Kind, das ist die Frage, die die meisten Eltern beschäftigt." Doch eine Detail-Antwort kann Dressel noch nicht geben. Brauchen berufstätige Eltern eine Bescheinigung des Arbeitgebers, dass sie "unabkömmlich sind"? Und auch eine weitere Frage ist offen: Ob die Schulen tatsächlich am 11. Januar wieder öffnen. Auch wenn es noch viele Fragezeichen gebe: "Wir gehen davon aus", denn Schulen haben oberste Priorität. Zudem sei die Schließung erneut eine große Belastung für alle Betroffenen und vor allem für die Kinder.

Wohl war, ein paar Stimmen genügen: "Ich will lieber in die Schule", meinen so einige aus VS. Andere können sich über die verlängerten Weihnachtsferien ohnehin nicht freuen, "weil jetzt auch noch diese Kontakte wegbrechen".

"Der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt"

Auch das Gymnasium am Deutenberg geht zwangsweise in die verfrühten Weihnachtsferien. Bis auf die Oberstufe, die im Fernunterricht online, per Video oder E-Mail mit Lernmaterial versorgt und unterrichtet wird, sowie eine mögliche Notbetreuung für die Klassenstufen fünf bis sieben, steht das Schulleben still. "Die Schließung ist beim Blick auf die Zahlen der richtige Schritt und kommt auch zum richtigen Zeitpunkt", hat Schulleiter Zoran Josipovic eine klare Meinung. Natürlich sei es traurig, dass die Schulen geschlossen werden müssen, allerdings aus seiner Sicht auch alternativlos.

So begrüßt er auch das schnelle Handeln der Politik, wenngleich die beiden Tage vor dem Lockdown für ihn und das Kollegium anstrengend seien. "Wir telefonieren gerade ab, wie viele Schüler eine Notbetreuung brauchen", sagt Josipovic am Montag. Dabei gibt er zu bedenken: "Die Politik weist ja ausdrücklich darauf hin, dass nur diejenigen das Angebot annehmen sollen, bei denen es gar nicht anders geht." Grundsätzlich brauche er für die betroffenen Klassenstufen, deren Schüler untereinander ja auch nicht gemischt werden dürfen, drei Lehrer pro Stufe und somit neun Lehrer pro Tag zur Betreuung. "Wie viele Kinder letztlich betreut werden müssen, wissen wir wohl erst am Dienstag."

Der Abschlussjahrgang habe am Montag noch die "lange Deutsch-Klausur" geschrieben und die eine oder andere Klausur, die für Ende der Woche geplant gewesen sei, hätten die Lehrer in Absprache mit den Schülern vorgezogen. "Wenn das möglich war, haben wir natürlich versucht, dass die Schüler das noch vor den Ferien hinter sich bringen konnten."

Sein Blick richtet sich auf den 10. Januar. "Wir haben den Vorteil, dass die Ferien offiziell bis dahin andauern. Allerdings sind wir natürlich alle gespannt, wie es danach weitergeht, ob die Schulen wieder öffnen dürfen und wie sich die Infektionszahlen bis dahin entwickeln." Er habe mit seinen Kollegen verschiedene Szenarien besprochen, "aber die Vergangenheit hat uns oft genug gezeigt, dass es meistens ganz anders kommt und die Konzepte doch nicht zu hundert Prozent passen".

Und über allem die Sorge vor der Zukunft

Die Frage, wie es im neuen Jahr weitergeht, beschäftigt auch die Eltern der Schüler, die den Schulverbund am Deutenberg besuchen. "In erster Linie sind die Eltern nun froh, dass wir eine klare Lösung haben und die Verwirrung ein Ende hat", erklärt Elternbeiratsvorsitzende Susanne Seyfried. Tatsächlich schwebe über allem die Sorge vor der Zukunft. "Jetzt kann man erst einmal für dreieinhalb Wochen planen und die meisten bekommen diese Zeit auch überbrückt. Aber was danach kommt, treibt viele um", gibt Seyfried die Rückmeldungen der Eltern wieder.