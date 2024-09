1 Auch das Gymnasium am Hoptbühl in Villingen besuchen auswärtige Schüler. Foto: Marc Eich/Archiv

Zur Beteiligung der Nachbarkommunen an den in Villingen-Schwenningen anfallenden Schulkosten hat unser Leser Herbert Kirner die folgende Meinung:









Wieder einmal schafft es die Stadt VS mit dem Artikel in aller Munde zu sein. Nach dem Verursacherprinzip sollen Schüler aus anderen Kommunen, die eine Schule in VS besuchen, für die Aufrechterhaltung der Schulen in VS aufkommen beziehungsweise deren Heimatortkommune.