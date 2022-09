1 "Die Schule muss bleiben", finden die Einen. "Die Schule sollte aufgegeben werden", meinen hingegen die anderen. Die Eigenständigkeit der Grundschule in Weilersbach wackelt noch immer. Foto: Eich

Villingen-Schwenningen - In vielen Gesprächen und Sitzungen war versucht worden, die Wogen zu glätten. Doch spätestens am Mittwochabend war klar: In dieser Frage wird Villingen-Schwenningen mit seinen Ortsteilen wohl nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Soll die Weilersbacher Grundschule erhalten werden oder in die Obereschacher Grundschule integriert werden – diese Frage stellt sich noch immer.

Emotionen total

Die Emotionen seien deutlich gewesen, sagt Oberbürgermeister Jürgen Roth rückblickend auf eine Informationsveranstaltung und sieht die Befindlichkeiten offenbar vor allem bei Eltern und Kommunalpolitikern: "Es war deutlich zu spüren, dass die Kinder mit dem Thema unproblematisch umgehen, und dass die Lehrer – dann auch mit entsprechenden Fortbildungen – auch gut darin eingeführt werden, zweierlei Klassenstufen zu unterrichten.

Die Schülerzahlen dürften eher stabil sein – das bestärkte offenbar die Verwaltung im Ansinnen, nun die Beibehaltung eines eigenständigen Weilersbacher Schulstandortes in der Schulentwicklungsplanung zu notieren, die nun zum Beschluss steht. Den geplanten Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung könnte in den kleineren Stadtbezirken laut Verwaltung erfüllt werden – indem bis spätestens zum Schuljahr 2026/27 an den Standorten Pfaffenweiler, Obereschach, Weigheim und Marbach ganztägige Betreuungsangebote vorgehalten werden – in Rietheim will man zudem am Hort festhalten.

Hirt fand die Debatte teilweise aggressiv

Sah man die Stadträte des Verwaltungs- und Kulturausschusses in Villingen-Schwenningen am Mittwochabend an diesem Punkt der Präsentation nicken, nahm man spätestens, als es um die Anzahl der Schulstandorte ging, aber doch deutliche Differenzen wahr.

Katharina Hirt (CDU) etwa findet es schade, dass eine sehr emotionale, teils sogar aggressive Debatte geführt worden sei, als es um die Schulstandorte ging – es gebe noch weitaus wichtigere Kriterien, die eine gute Schule ausmachten, als nur den Standort. Allem voran: eine ausreichende Lehrerversorgung, aber auch ein Stütz- und Förderangebot gehöre dazu, eine gute Organisationsstruktur, entsprechendes Angebot an Arbeitsgemeinschaften und ein vernünftiges, ausbaubares Ganztagskonzept. All das sei nicht aus dem Ärmel zu schütteln "und schwieriger, je kleiner die Schulen sind", so Hirt ganz nüchtern. "Nach meinem persönlichen Dafürhalten wäre es von Vorteil, die beiden Außenstellen zusammenzuführen", so Hirt mit Blick auf die Grundschulen Obereschach und Weilersbach.

In ein ähnliches Horn blies Constanze Kaiser von den Grünen: "Das Kollegium hat klar geäußert, dass es schon jetzt an seine Kapazitäten kommt und ein zukunftsorientiertes Angebot so nicht richtig stattfinden kann." Als kleine Außenstelle habe das Haus immer wieder Probleme, qualitativ hochwertigen Vertretungsunterricht zu gewährleisten. Der Standort Obereschach biete genügend Raumkapazitäten für alle Kinder.

Wenn das organisatorische Umfeld einer Schule gut funktioniere, erfahren Kinder auch eine bessere Bildung – besser aus zwei wackligen Standort einen stabilen zu formen, findet deshalb Ulrike Merkle (Grüne). Die Empfehlung der drei Grünen im Verwaltungsausschuss: Der Standort Weilersbach solle in den Schulstandort Obereschach integriert werden.

Piazolo: Das sei ein Erfolg der FDP

Eine Schule ist eine wichtige Säule für ein soziales Gefüge in einem Ort, fand Nicola Schurr (SPD) und zeigte Verständnis für das Bestreben und die Emotionen vieler Eltern. "Dass wir in Obereschach ein großes Gebäude haben, steht außer Frage", so Schurr ergänzend – die SPD wolle sich bis zur endgültigen Beschlussfassung am 21. September im Gemeinderat noch eine Meinung bilden.

Kathrin Piazolo (FDP) machte die vorliegende Schulentwicklungsplanung kurzerhand zum Erfolg der FDP, zumindest in dem Punkt, dass laut dieser Planung die Schulen in den Ortschaften bleiben sollen – die Fraktion habe sich hierzu schließlich früh entsprechend positioniert. Für die Freidemokraten stand es daher außer Frage: "Wir werden einstimmig für diesen Schulentwicklungsplan stimmen."

Auch Martin Rothweiler (AfD) wäre das leicht gefallen: "Wir stimmen zu und befürworten den Erhalt der Grundschulen." Andererseits hält er "ein, zwei Schritte mehr" für all jene für zumutbar, die auf Erfüllung des geplanten Rechtsanspruchs auf eine Ganztagsbetreuung für ihren eigenen Bedarf pochen.

Freie Wähler wanken

Noch nicht endgültig festgelegt haben sich die Freien Wähler, so Sibylle Seemann – vor allem Anmerkungen einiger Eltern, wonach Kinder mit jahrgangsübergreifendem Unterricht nicht klarkommen würden, lasse die Stadträte zaudern, aber auch die bessere Vertretungsmöglichkeit bei Personalengpässen durch eine Zusammenlegung der Schulen. All diese Gedanken möchten die Freien Wähler vor einer endgültigen Beschlussfassung am 20. September sacken lassen.

Nicht verhehlen konnte der Obereschacher Ortsvorsteher Klaus Martin, gleichzeitig Fraktionssprecher der CDU, seine Meinung: "Die große Sorge unseres Ortschaftsrates ist, dass bei weiter sinkenden Schülerzahlen irgendwann beide Schulen nicht mehr ausreichend attraktiv sind."

Stern wirft Martin Egoismus vor

Eine so objektive Haltung allerdings sprach ihm der Ortschaftsrat Christoph Stern aus Weilersbach postwendend ab. Ihm war die Aufregung noch immer anzumerken und er zeigte sich, wie schon bei früherer Gelegenheit, empört über das viel-diskutierte Fax aus Obereschach, in dem, entgegen dem Vorschlag der Verwaltung, "über die Köpfe der Betroffenen hinweg" angeregt worden sei, die Schule in Weilersbach abzuschaffen.

Das sei ein Tabubruch gewesen – und der sei am 29. August wiederholt worden, als der Obereschacher Ortschaftsrat einen entsprechenden Ortschaftsratsbeschluss zur Schulsituation gefasst habe – damit treffe man in Obereschach Entscheidungen über die Zukunft der Bürger eines anderen Ortes. "Egoistische Motive" vergifteten die Diskussion, so Stern.

So geht es weiter

Welche Argumente am Ende das meiste Gewicht haben, ist auch sieben Tage vor der Beschlussfassung im Gemeinderat noch unklar. Der Verwaltungs- und Kulturausschuss konnte sich bezüglich der Zusammenlegung oder Beibehaltung der Schulstandorte in Weilersbach und Obereschach noch nicht zu einer Beschlussfassung durchringen, empfahl dem Gemeinderat für dessen Sitzung am 21. September jedoch, die übrigen Punkte des Schulentwicklungsplans umzusetzen.