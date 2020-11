Schulen in VS Eltern graut vor möglicher zweiter Homeschooling-Runde

Maik S. kommt nach Hause: "Ich habe Kopfweh." Kopfzerbrechen, Schwindel. Atemprobleme: Nicht alle Schüler verkraften es so leicht, über eine längere Zeit eine Maske im Schulalltag zu tragen. "Mein Sohn ist mit Kopfweh nach Hause gekommen, die Tochter klagt über Schwindel". Kritische Stimmen zur Maskenpflicht sind auch in der Doppelstadt zu hören, erzählt Berthold im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. "Und diese verschaffen sich auch Gehör." Doch hier sei eben Zurückhaltung gefragt. Nicht selten müsse er es bei der Antwort belassen: "Mir sind die Hände gebunden."

Wie sieht das Echo in den Schulen aus? Was die Maskenpflicht anbelangt, sei die Akzeptanz gut, berichtet Stephanie Schick, Leiterin der Goldenbühlschule. "Die meisten Kinder und Jugendlichen ziehen da gut mit." Wer Probleme bekomme, der könne durchaus auch nach draußen, um kurz durchzuatmen, berichtet sie über den Umgang mit Kindern, die über Unwohlsein oder Konzentrationsprobleme klagen. Solche "Coronaauszeitplätze" auf dem Schulgelände gibt es dem Vernehmen auch in anderen Schulen im gesamten Kreisgebiet. Dies helfe den Kindern enorm, so das Fazit.

Eine Mutter aus VS: "Es ist eine Frage der Zeit, dass alle Kinder krank werden." Nicht nur an den Schutzmasken scheiden sich die Geister, auch das Thema Lüften der Klassenzimmer wird zunehmend ein Thema. Stephanie Schick hat zwar bislang noch so gut wie keine Beschwerden wegen des verstärkten Lüftens erhalten. Doch wie ihre Kollegen ist auch sie gespannt darauf, wie sich das entwickeln wird, wenn die Tage deutlich kälter werden. Auch Berthold ist sich sicher: "Die kritischen Stimmen werden lauter, sobald es kälter wird" und die Kinder dick vermummt im Klassenzimmer sitzen.

Sehr gut bis katastrophal

Nur wenig Zurückhaltung übt der GEB-Vorsitzende, wenn es um die Frage geht, welche Erfahrungen Eltern mit dem "Homeschooling" gemacht haben. Was man von einigen Familien bereits gehört hat, bestätigt auch Berthold: Die Noten für die Zuhause-Beschulung reichen von sehr gut, bis katastrophal. Manchmal hapere es ganz einfach an den lausigen Internet-Verbindungen, die das Lernen in den eigenen vier Wänden so schwer mache. Selbst nicht ganz so Schulaffine seien erleichtert darüber, dass sie wieder in die Schule gehen können.

Lehrer-Einsatz das A und O

Ben W.: "Ich krieg das nicht hin". Berthold kann solche Aussagen nur bestätigen. das teils schleppende Homeschooling bedeute auch, dass ein Teil der Kinder und Jugendlichen "ganz einfach hinten runterfallen", spricht er die mitunter gravierenden Folgen aus, die nicht nur er befürchtet. Auch Experten warnen vor einem massiven Bildungsabfall. Für eine Familie mit mehreren Kindern ist klar: Ablauf und Effizienz stehe und falle auch mit der Person der Lehrer und deren Einsatzbereitschaft. Ganz so dramatisch möchte es Rektorin Schick nicht sehen, dennoch beobachtet auch sie, dass die Schule in Home-Schooling-Zeiten "zu manchen Schülern kaum noch Kontakt hatte". Deshalb sei am Goldenbühl nachgesteuert worden, die Schule habe Informationen über Internetmöglichkeiten ihrer Schüler eingeholt, ein schulisches WLAN-Netz nebst Raum geschaffen und vor allem die Kontaktmöglichkeiten über einen internen Messengerdienst deutlich verbessert. "Und so erreichen wir wirklich jedes Kind."

Manche Kinder taten sich lange Zeit schwer, bis sie wieder den Anschluss fanden. Einige Eltern machten die Erfahrung, dass ihre Kinder "völlig überfordert waren und es teilweise bis zu den Herbstferien gedauert hat, bis sich mein Sohn wieder an die Schule gewöhnt hat", berichtet eine weitere Mutter. auch sie hat die Erfahrung gemacht, "dass es am Engagement des Lehrers liege und vor allem auch daran, ob diese Hausaufgaben kontrollieren oder nicht. Nicht zuletzt auch deshalb bleiben besorgte Anrufe nicht aus. Aus internen Schulkreisen ist zu hören, dass die Angst vor einer weiteren Homeschoolingphase nach wie vor da sei. "Wir können diese Angst teilen, doch nicht gänzlich zerstreuen."

Soziale Kontakte fehlen

Tim S.: "Mir fehlt das Training", Laura H.: "Ich vermisse das Handball". Wie kommen Kinder und Jugendliche mit den Einschränkungen klar? Auch Eltern beobachten, dass es nicht nur um Konzentrationsprobleme oder andere schulische Schwierigkeiten geht: "Die sozialen Kontakte fehlen. Der eine vermisst das Fußballtraining, der andere ist traurig darüber, dass das Konzert, bei dem er mitwirken sollte, abgesagt werden musste. "Viele leiden wirklich darunter", meint eine Pädagogin und befürchtet: "Das alles geht auch zu Lasten der Sozialkompetenz", von den psychischen Belastungen ganz zu schweigen.