Den Preis des Oberbürgermeisters erhielten dieses Jahr über 50 Schulabsolventen aus Villingen-Schwenningen im Jugendkulturzentrum Klosterhof von OB Jürgen Roth überreicht.

Über 40 Schulen gibt es im Oberzentrum mit fast 50 unterschiedlichen Abschlussmöglichkeiten, also ein breit gefächertes Spektrum. OB Roth freute sich sichtlich, diese „Oskar-Verleihung“ in der Mitte des Oberzentrums, im „gewollten Zentrum für Jugendliche“, vornehmen zu können. Sich Ziele setzen und dann den erreichten Erfolg feiern, das löse „eine ganze Armada an positiven Gefühlen aus und ist ein ganz legales Doping für unser Glückslevel“, so Roth. Nun heiße es, neue Wege mit einem zukunftsorientierten Ziel vor Augen einzuschlagen.

„Auf in das Leben“

OB Roth wünschte allen eine friedvolle Zukunft, viel Erfolg und „auch das nötige Glück“. Mit „Auf, Auf“ von Silbermond, versinnbildlichte es Gabriele Cernoch-Reich von den Geschäftsführenden Schulleitungen. „Auf in das Leben, das eine, das ich hab; Auf all das, was noch kommt; Auf keinen Fall zurück; Auf, Auf. „Vertrauen Sie auf sich“.

Die Geehrten

Karen Dri Burkart (Albert-Schweitzer-Schule, Abitur), Jan Ole Schmidt (Abendgymnasium, Abitur), Jaqueline Ivanovic (Abendrealschule, Realschulabschluss), Marija Ilic (Bickebergschule, Realschulabschluss), Harkomal Kour (Bickebergschule, Hauptschulabschluss), Matti Schlenker (Gymnasium am Deutenberg, Abitur), Jonathan Wagner (Gymnasium am Hoptbühl, Abitur), Marius Eberlein (Gewerbeschule, Berufsschule), Marcel Klann (Gewerbeschule, Berufsfachschule), Nicolas Kaiser (Gewerbeschule, Fachschule für Technik), Rafael Eyberg (Gewerbeschule, Berufskolleg), Manveet Singh (Gewerbeschule, Sonderschule), Maximilian Kneipp (Technisches Gymnasium, Abitur), Eric Klat (Goldenbühlschule, Hauptschulabschluss), Vivien Haselberger (Goldenbühlschule, Realschulabschluss), Xenia Smykala (St. Ursula Schulen Realschule, Realschulabschluss), Emily Benz (St. Ursula Schulen Gymnasium, Abitur), Carolin Joos (Kaufmännische Schulen I, Abitur), Marvin Schuler (Staatliche Feintechnikerschule, Systemelektroniker Berufsfachschule für Technik), Alin Munteanu (Staatliche Feintechnikerschule, Assistentin für Informations- und Kommunikationstechnik Berufskolleg), Jeremy Bohnert (Karl-Brachat-Realschule, Realschulabschluss), Julia Ehrle (Karl-Brachat-Realschule, Realschulabschluss), Maya Liebenwein (Rudolf-Steiner-Schule, Realschulabschluss), Simon Häring (Rudolf-Steiner-Schule, Fachhochschulreife), Anna-Lavinia Voll (Rudolf-Steiner-Schule, Abitur), Dimitri Gucin (Staatliche Feintechnikerschule, Techniker), Fabio Hermann (Staatliche Feintechnikerschule, Meister), Lukas Ehre (Gymnasium am Romäusring, Abitur), Norah Roisin Scott (Gymnasium am Romäusring, Abitur), Tobias Valentin Aichele (Gymnasium am Romäusring, Abitur), Juljetta Künzel (Schulverband am Deutenberg, Hauptschulabschluss), Dorian Popara (Schulverband am Deutenberg, Werkrealschulabschluss), Cosmas Ziegler (Schulverband am Deutenberg, Realschulabschluss), Josephine Winzek (Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe, Berufsschule Köchin), Elias Affo (Janusz-Korczak-Schule, Förderschulabschluss), Anke Niemann (Albert-Schweitzer-Schule, Berufsschule), Simon Brodhag (David-Würth-Schule, Berufsabschluss), Leandro Uyanakumarage (David-Würth-Schule, Allgemeine Hochschulreife), Erich Fichter (David-Würth-Schule, Fachhochschulreife Berufskolleg II), Jana Jokesch (David-Würth-Schule, Fachhochschulreife Berufskolleg II), Felix Hammerlindl (David-Würth-Schule, Fachhochschulreife BK Wirtschaftsinformatik), Zarah Demuth (David-Würth-Schule, Fachhochschulreife BK Fremdsprachen), Julia Schwarzwälder (David-Würth-Schule, Fachhochschulreife bundesweit), Fatima Mourad (David-Würth-Schule, Berufsfachschule), Marko Manasievski (Kaufmännische Schulen I, Berufsfachschule), Noel Brück (Georg-Müller-Schulen, Realschulabschluss), Annika Bühler (Kaufmännische Schulen I, Industriekauffrau), Tamara Gerstenecker (Kaufmännische Schulen I, Kauffrau), Anna-Marie Schuhmacher (Albert-Schweitzer-Schule, Berufskolleg), Bianca Günter (Albert-Schweitzer-Schule, Berufsschule).