Schulen in Trossingen: Und wieder gibt es Veränderungen

1 2500 Kinder und Jugendliche aus der Stadt und dem Umland besuchen Schulen in Trossingen. Aufgrund der Bildungsreform wird es Veränderungen geben, etwa am Gymnasium, wo mehr Räume notwendig sind. Foto: Markus Herb

Rund 2500 Kinder und Jugendliche aus Trossingen und Umgebung besuchen die allgemeinbildenden Schulen in der Musikstadt, ein Drittel von ihnen in den drei Grundschulen und jeweils mehr als ein Viertel an der Realschule und dem Gymnasium. Die Schulreform der baden-württembergischen Landesregierung wird hier nach Einschätzung der Stadtverwaltung zu Umbrüchen in der Schullandschaft führen.