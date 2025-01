In der Projektwoche besuchte die Klasse 7d der Realschule Trossingen unter der Leitung der Klassenlehrer Andreas Wilbs und Christoph Maulbetsch das Seniorenzentrum Aldingen.

Gemeinsam mit den Organisatorinnen Karin Korb und Monika Kopp vom Seniorenzentrum sowie Isabelle Nowak von der Realschule erlebten die Schülerinnen und Schüler eine bewegende und lehrreiche Woche. Der Montag war dem Einfühlen in die Welt des Alterns gewidmet. Die Woche begann mit einer Sensibilisierungseinheit unter dem Titel „Opa, warum bist du so?“. Ziel war es, den Jugendlichen die Herausforderungen des Alterns nahe zu bringen. Durch praktische Übungen – etwa das Erleben von Blindheit bei einer Blindenführung oder das Fahren eines Rollstuhls – konnten die Schüler körperliche Einschränkungen am eigenen Leib nachvollziehen.

Raum für Reflexion

Der Montag bot zudem Raum für Reflexion: Was erwarten die Jugendlichen von der Woche? Haben sie Ängste oder Vorbehalte im Umgang mit älteren Menschen? Am Dienstag stand Basteln für die Bewohner auf dem Programm. Die Klasse widmete sich der kreativen Gestaltung. Mit viel Engagement bastelten die Schülerinnen und Schüler laut Pressebericht Weihnachtsgeschenke für die Bewohner des Seniorenzentrums. Die liebevoll hergestellten Präsente sollten den Bewohnern in den kommenden Tagen überreicht werden.

Gemeinsames Gestalten

An den folgenden beiden Tagen lag der Schwerpunkt auf Begegnungen und gemeinsamen Gestalten. An den Mittwochs- und Donnerstagsprogrammen stand der persönliche Kontakt im Mittelpunkt. Jede Schülerin und jeder Schüler lernte einen Bewohner kennen, mit dem sie die Tage verbrachten. Zunächst holten die Jugendlichen die Seniorinnen und Senioren aus ihren Zimmern ab – häufig mithilfe eines Rollstuhls oder Rollators. Gemeinsam wurden Geburtstagstüten gebastelt, Gesellschaftsspiele gespielt und Gespräche geführt. Die Begegnungen boten den Jugendlichen einen einzigartigen Einblick in die Lebensrealitäten der älteren Generation.

Gemeinsames Basteln. Foto: Realschule Trossingen

Am letzten Tag verfassten die Schülerinnen und Schüler persönliche Briefe an „ihre“ Bewohner. In den Briefen bedankten sie sich für die gemeinsame Zeit und beschrieben die wertvollen Erfahrungen der Woche. Bei der emotionalen Abschlussveranstaltung wurden die Briefe überreicht, während eine Bildershow die Höhepunkte der Woche festhielt. Der Abschied fiel vielen schwer, da in kurzer Zeit enge Verbindungen entstanden waren. Die Woche hatte offenbar Spuren hinterlassen.

Ein Gewinn

Der Besuch der Klasse 7d im Seniorenzentrum Aldingen war nicht nur ein wertvolles soziales Projekt, sondern auch eine prägende Erfahrung für alle Beteiligten, so das Fazit. Die Schülerinnen und Schüler hätten gelernt, Berührungsängste abzubauen und schätzten die Begegnungen mit den älteren Menschen als bereichernd. „Ein Projekt, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleibt – sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Bewohnern.“