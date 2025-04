Schulen in Trossingen

1 Das Gymnasium Trossingen. Foto: Hans-Jürgen Eisenmann

Wegen der Anschaffung neuer Schulmöbel für das Gymnasium Trossingen werden die alten ausrangiert. Interessierte Bürger können sie haben.









Acht Klassenzimmer am Gymnasium werden im Auftrag der Stadt Trossingen gerichtet. Die Sanierung des Jennertbaus am Gymnasium Trossingen ist in wenigen Tagen beendet, Mitte April werden die neuen Schulmöbel geliefert. Wer unter den Bürgern der Stadt Interesse hat, kann die alten Tische und Stühle haben.