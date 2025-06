20 Schülerinnen und Schüler der neunten Klassen des Schwarzwald-Gymnasium verbrachten im Rahmen des Austauschs eine vielseitige Woche in Tribergs Partnerstadt an der Côte d´Azur.

Nachdem der Austausch zwischen dem Schwarzwald-Gymnasium und dem Collège André Léotard in Fréjus im vorherigen Schuljahr auf Grund eines personellen Wechsels nur in Form einer Begegnung in Fréjus stattfinden konnte, wurde er dieses Schuljahr wieder in Triberg und in Fréjus durchgeführt.

Nach dem Besuch der französischen Gäste in Triberg zu Beginn des Jahres, fand nun der Gegenbesuch der deutschen Austauschschülerinnen und -schüler in Fréjus statt, wo diese von ihren Gastfamilien herzlich in Empfang genommen wurden, heißt es in einer Mitteilung. Das Programm der Austauschwoche wurde von Larissa Raich, der neuen Deutschlehrerin am Collège André Léotard, organisiert und führte die deutsch-französische Gruppe nicht nur zu den Spuren der römischen Hafenstadt sowie an umliegende Strände und Küsten, sondern auch in die Küstenstadt Nizza.

Darüber hinaus erhielten die deutschen Schülerinnen und Schüler Einblicke in das französische Schulleben. Begleitet wurde die Austauschwoche von Jacques Carles und André und Saliha Ollivier, die das Partnerschaftskomitee vertreten und sich nun seit langer Zeit jedes Jahr aufs Neue für den Austausch zwischen den beiden Partnerstädten engagieren.

Offizieller Empfang in der Villa aurelienne

Außerdem wurde die Gruppe von Nikolaus Arnold, dem Vertreter der Stadt Triberg und Vorsitzenden des Freundeskreises Triberg- Fréjus, besucht. Einer der Höhepunkte der Austauschwoche war der offizielle Empfang der Austauschgruppe in der Villa aurélienne, bei dem alle Beteiligten ihre Freude über die Wiederaufnahme des Austauschs kundtaten, den einzelne Schüler noch in diesem Jahr individuell fortführen, wenn sie sich im Sommer gegenseitig besuchen.

Gelungener Austausch

Die Gruppe des Schwarzwald-Gymnasiums bedankt sich ganz herzlich bei den Städten Triberg und Fréjus sowie beim Partnerschaftskomitee in Fréjus und dem Freundeskreis Triberg-Fréjus für die unerlässliche Unterstützung bei der Planung und Durchführung des diesjährigen Austauschs sowie bei der Deutschlehrerin Larissa Raich für die gelungene Austauschwoche und die bereichernden Begegnungen zwischen den beiden Partnerstädten.