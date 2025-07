Schulen in Sulz: Deutlich mehr Gewalt – Schulsozialarbeiter stoßen an Grenzen

1 Die Einzelfallberatung nimmt bei der Schulsozialarbeit großen Raum ein. Manches Mal muss auch nach einem darüber hinausgehenden Hilfeangebot gesucht werden. (Symbolfoto) Foto: Valerii Honcharuk - stock.adobe.com Ein rauer Ton und eine höhere Gewaltbereitschaft kennzeichnen mittlerweile den Schulalltag. Der Bedarf nach Hilfe steigt. Die Sulzer Schulsozialarbeiter geben Einblick in ihre Arbeit.







Verbale und körperliche Gewalt an Schulen habe es in gewisser Weise schon immer gegeben, neu sei die wachsende Bereitschaft, diese anzuwenden und hinzunehmen, machte Katharina Brendle, Schulsozialarbeiterin an der Lina-Hähnle-Realschule im Rahmen ihres Berichts deutlich. Aber nicht nur dort nimmt die Schulsozialarbeit immer größeren Raum ein. Am Gymnasium und an der GWRS zeigt sich ein ähnliches Bild.