Mit einer tollen Feier haben die Schüler des Schulverbunds am Deutenberg in Schwenningen ihren Abschluss zelebriert. 169 Schüler können jetzt in die Zukunft starten.

Am Schulverbund am Deutenberg fanden die Abschlussfeiern der Haupt-Werkreal- und Realschule statt. 169 Schüler haben ihren Abschluss bestanden und konnten entlassen werden.

Klasse 9aW: Ayman Alfaraj, Veronica Banciu, Irina Belkov, Patricija Celic, Patricia Covaci, Fatima Kilic, David Kljenak, Sebastian Nagy, Serhat Özal, Leon Popara, Ema Popovic, Gabriel Redzic, Raluca Rostas, Ali Selimi, Arlind Shaqiri (Klassenpreis), Emin Sönmez, Irena Stevanovic, Christina Tahir, Oktavian Telepan, Jan Turk, Valeria Wolf.

Lesen Sie auch

Klasse 9bW: Emily Cagir, Christian Canestrale, Adriatik Celaj, Trasche Delija, Ioanna Gkoniari, Douaa Harrouj, Mohadesa Hussaini, Safen Kaufmann, Alana Klein, Vladislav Markus (Preis, Klassenpreis, Preis für die beste Prüfungsleistung in Englisch und Mathematik, Preis des Oberbürgermeisters als Schulbester), Finya Maslauke (Lob), Aylin Noyan, Malina Pezelj, Matthew Rezmives, Stefan Schnell, Laith Siam, Veronika Zyrianova

Klasse 9cW: Emeli Bogdan, Miriana Carpitella, Anita Celic, Melanie Cordeiro Pereira, Elda Duraj, Maximilian Feuerstein, Cecilia Kühn (Preis für die beste Prüfungsleistung in Deutsch), Beyza Kumkum, Zilan Mertoglu, Stewen Mussin, Mohammed Okasha, Ayomide Oladipupo, Josipa Pilic (Klassenpreis), Bennet Pischner, Alexandra Poljakovic, Bianca Prodaniuc, Eryam Schreida, Luka Spaseski, Nino Tavartkiladze Klassen 9R: Naliah Müller, Maurica Böllet, Julia Mezker, Lana Repp, Riccardo Volturana, Raminn Ahadi, Stefan Merkel, Samira Schellrich, Delayla Seidel.

15 Schülerinnen und Schüler erlangten den Mittleren Bildungsabschluss der Werkrealschule.

Klasse 10aW: Faith Akpo, Zin Aldoud, Aurelia Ancora, Hadi Antouz, Anas Ben Haj Mbarek, Joy Fendrich (Preis für die beste Prüfungsleistung in Wahlpflichtfach), Juljetta Künzel (Preis für die beste Prüfungsleistung in Deutsch), Anas Mazaoui, Basma Mounatik (Lob), Liane Petö (Preis für die beste Prüfungsleistung in Englisch), Lea Rebstock, Shagana Sivakumar (Lob), Giovanni Strazzera, Iren Talapkanics (Lob, Klassenpreis, Preis für die beste Prüfungsleistung in Mathematik), Valentin Vukovic Beckei (Lob).

88 Schülerinnen und Schüler erlangten den Mittleren Bildungsabschluss der Realschule.

Klasse 10aR: Elma Avdiu, Veronika Baimler, Benjamin Berisha, Alexandru Bulz (Lob), Nicole Debus, Zümra Dogan, Christopher Girew (Lob), Daniel Haldin, Leon Kokscharow, Nora Krasniqi (Preis, Klassenpreis), Isabella Kreusel (Preis), Marcel Lehmann, Agnesa Mazarekaj, Celine Milosavjevic, Jania Müller, Silas Newiger (Lob), Maximilian Rössner (Lob), Jenny Schneider, Tim Schreiber (Lob), Leon Schwarzwälder, Laura Wälde, Samet Yesildag, Selin Yilmaz (Preis).

Klasse 10bR: Valerina Asanalijaj, Criss Braunschweiger, Steve Braunschweiger, Melisa Copur (Lob), Sofia Doussou (Lob), Giada Florio (Preis für besonderes soziales Engagement), Elia Giamblanco, Sarina Kadkhodai, Melissa Kokot (Lob), Adrian Maier, Vitalii Majer (Lob), Lina Mil (Lob), Lea Müller (Lob), Levin Oberthür, Jovana Peshevska, Nicole Pfeifer (Preis), Lilly Schaal (Lob), Irem Tekerek, Melanie Vojnovic, Jonas Wilhelm (Preis, Preis für die beste Prüfungsleistung im Wahlpflichtfach, Klassenpreis, Preis des Oberbürgermeisters als Schulbester).

Klasse 10cR: Daniil Arnautov, Roman Benke, Leon Bürk (Preis, Klassenpreis), Zeynep Ela Cetin (Preis), Patrisia Danutiu, Erik Dilger, Jaqueline Gabbel (Lob), Bennet Jakob, Ruben Klemt, Sandra Kromer, Zayneb Marsaoui, Michelle Meyer, Carina Prill, Melissa Ruff, Noemi Samczuk, Alexander Schlee, Damian Schroschk.

Klasse 10dR: Mevlyda Avdo, Safaa Benzouine, Mohamed Bouzikri, Sara Dishani, Arthur Fast, Larissa Hauch, Iasmina Iftimie (Lob), Chrysoula Karydaki, David Knorn, Maxim Kozyrev, Nassim Larouich, Dominik Lorenz (Preis, Preis für die beste Prüfungsleistung in Mathematik), Marie Matlok (Preis, Klassenpreis), Aicha Mkhater, Paula Moga, Sascha Müller, Isabelle Pasula, Arthur Schwaba, Eleni Sefer (Preis), Timofey Shaykin, Emily Trense, Lidia Zielinska, Luka Zivic.