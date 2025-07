Schulen in Schopfheim: Brandschutzmängel nun auch auf dem Campus

1 Der Aula-Anbau (rechts) auf dem Roggenbach-Campus ist schon das ganze Schuljahr über Baustelle. Diese geht nun noch Mal in die Verlängerung. Foto: Anja Bertsch Seit Monaten sorgen Brandschutzmängel dafür, dass das THG seine Mensa nur eingeschränkt nutzen kann. Nun taucht das Problem auch auf dem Roggenbach-Schulcampus auf.







Betroffen ist auch hier die Aula, beziehungsweise deren Unterbau in Gestalt der Kellerdecke. Diese wurde im Jahr 2000 brandschutztechnisch ertüchtigt – so zumindest dachte man bis jetzt: Laut Brandschutzgutachten war die in der früheren Turnhalle neu eingezogene Zwischendecke feuerhemmend, und auch dem äußeren Eindruck nach habe die Ausführung den Bestimmungen entsprochen, legt die Verwaltung in ihrer Vorlage für den Gemeinderat dar. Auch spätere Sondierungsöffnungen hätten nicht darauf hingewiesen, „dass die tatsächliche Ausführung nicht den Anforderungen entsprach“.