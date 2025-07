Schulen in Schopfheim: Abiturienten feiern die neue Freiheit

1 Eine ordentliche Portion gutmütige Gaudi auf Lehrerkosten gehört auch der Waldorfschule traditionell zum Abistreich. Foto: Anja Bertsch Anfang der Woche eine letzte Nervenprobe bei den „Mündlichen“ – und dann endlich feiern: Das war das Wochenprogramm der Abiturienten auch in Schopfheim.







Geschafft! Etwa zwei Dutzend Schüler der Waldorfschule haben nach den abschließenden mündlichen Prüfungen seit dieser Woche das Abi in der Tasche – und ließen ihre (Ex-)Mitschüler am Donnerstagvormittag beim Abistreich an der neuen Freiheit teilhaben. Die Eingänge ins Gebäude mit Spritzpistolen-Wachen und großformatigen Bannern blockiert, die Treppe zu den oberen Stockwerken mit einer sorgsam konstruierten Möbelblockade nochmals extra verbarrikadiert – umsichtige Vorkehrungen, um Schüler wie Lehrer auf dem Schulhof zu versammeln, und hier die bewährte Abschluss-Gaudi auf Kosten der Lehrer und zum Vergnügen der Mitschüler über die Bühne gehen zu lassen.