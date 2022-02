Schulen in Rottweil

1 Konzentriert arbeitet die Klasse 2b der Konrad-Witz-Schule an ihren Deutschaufgaben. Der Präsenzunterricht – vor allem in der Grundschule – ist wichtig und wertvoll, darin sind sich alle Schulleiter einig. Foto: Zelenjuk

Das Infektionsgeschehen spitzt sich bundesweit zu, die Zahl der positiven Fälle steigt. Doch wie sieht es an den Schulen in Rottweil aus? Die Lage scheint laut Auskunft der Schulleiter angespannt, aber beherrschbar zu sein. Wichtig ist, da sind sich die Rektoren einig, dass der Präsenzunterricht aufrechterhalten wird.















Rottweil - Der Corona-Alltag hat die Schulen mittlerweile seit zwei Jahren fest im Griff. Zu Lesen, Schreiben und Rechnen gesellen sich Testen, Lüften und Verordnungen umsetzen – auch kurzfristig. Eine neue Regelung gilt in Baden-Württemberg seit Mitte der Woche: Künftig müssen auch bei größeren Ausbruchsgeschehen nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne. Absondern müssen sich nur noch positiv getestete Schüler. Anfang der Woche waren noch einige Klassen in Rottweil von den alten Quarantänemaßnahmen betroffen.