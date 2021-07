3 Zankapfel mobile Luftreinigungsgeräte in Nagolder Klassenräumen (Symbolfoto vom OHG) - der Gemeinderat konnte sich auf seiner jüngsten Sitzung nach hitziger Diskussion auf keine gemeinsame Linie einigen, so dass das Thema mit Mehrheit von FWV und CDU letztlich vertagt wurde. Foto: Kunert

Einen gemeinsamen Nenner – den gab’s bei diesem Thema nicht im Nagolder Gemeinderat. Es ging um Luftreiniger für Schulen und Kitas. Weshalb nach zum Teil recht hitziger Debatte das Thema erst einmal mit knapper Mehrheit von CDU und FWV vertagt wurde. Gleich nach der Sommerpause soll es erneut auf der Tagesordnung stehen.

Nagold - So ein bisschen was von einem Showdown hatte es schon – der Tagesordnungspunkt 21 der jüngsten Sitzung des Nagolder Gemeinderats: gemeinsamer Antrag von Grünen, SPD und FDP auf "Anschaffung von UVC-Luftdesinfektionsgeräten für die städtischen Kitas und Schulgebäude". Unter anderem in Presse-Verlautbarungen hatten die Spitzen der drei Parteien/Fraktionen ordentlich "Druck aufgebaut" vor der Sitzung des öffentlichen Gremiums in der Stadthalle.

