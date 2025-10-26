Schulen in Lörrach: Wechsel der Theodor-Heuss-Realschule in die Neumatt angedacht

Viele Aspekte hat die neue Schulentwicklungsplanung der Stadt Lörrach zu beachten. Die faktische Aufhebung der Werkrealschule durch das Land, die Wiedereinführung von G 9 und dessen Folgen für die Raumsituation der Lörracher Gymnasien, die akute Überlastung der Theodor-Heuss-Realschule, der Leerstand von Immobilien am Schulstandort Neumatt, die Bevölkerungsentwicklung in den nördlichen Stadtteilen und nicht zuletzt die Tatsache, dass Lörracher (Real-)Schüler künftig nicht mehr am Schulzentrum Steinen aufgenommen werden, sind nur einige der Aspekte, die es dabei zu berücksichtigen gilt. Und das Ganze ist zusätzlich noch vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Finanzlage von Lörrach zu sehen.

Hellbergschule soll Realschule werden Der eine Schwerthieb, mit dem sich dieser gordische Knoten mit all seinen unterschiedlichen Problemlagen auf einmal durchschlagen ließe, ist zwar auf absehbare Zeit noch nicht zu erwarten. Immerhin hat der Gemeinderat nun einen ersten Faden aus dem Gewirr gezogen: Wie schon nach dem einstimmigen Votum aller Fraktionen bei der Vorberatung zu erwarten war, hat nun der Gemeinderat ebenso einstimmig beschlossen, für die Brombacher Hellbergschule einen Antrag auf Umwandlung der bisherigen Werkrealschule in eine dreizügige Realschule zu stellen. Parallel zu diesem Verfahren soll die bauliche Umsetzung, die eine Sanierung der Schulgebäude und aller Wahrscheinlichkeit nach auch eine Erweiterung umfasst, auf den Weg gebracht werden.

Perspektiven in Brombach nehmen klare Konturen an

Für die Hellbergschule oder zumindest für deren weiterführender Teil, bedeutet dieser am Donnerstagabend gefasste Beschluss nichts weniger als „die Rettung“, wie Schulleiterin Anja Hanke in der Gemeinderatssitzung betonte. Die Werkrealschule, die es im dreigliedrigen Schulsystem ohnehin schwer hatte, erwies sich an der Hellbergschule dank anerkannt engagierter Arbeit als tragfähiges Angebot. „Wir sind Überzeugungstäter“, sagte Anja Hanke und betonte, das Kollegium hätte aus pädagogischer Sicht gerne die Werkrealschule weitergeführt. Doch nach der Entscheidung des Landes, an Werkrealschulen künftig keine Mittlere Reife mehr zu ermöglichen, folgte eine Abstimmung mit den Füßen, die Anmeldezahlen brachen ein. Nun hofft Hanke auf ein wieder hergestelltes Vertrauen der Eltern.

Während die Zukunft der Hellbergschule klare Konturen annimmt, bleibt der übrige Teil der Schulentwicklungsplanung noch etwas unscharf. Das betrifft vor allem den zeitlichen Rahmen, eine Umsetzung dürfte in den 2030er-Jahren realistisch sein.

Schwierige Situation auf dem Campus Rosenfels

Fest steht, dass es in Lörrach bei einer Gemeinschaftsschule bleiben wird (Albert-Schweitzer-Schule), die auch baulich mit einem abgeschlossenen 20-Millionen-Projekt gut versorgt ist. Schwierig ist die Lösung für den Campus Rosenfels. Um dort die Raumnot zu lindern, sieht die favorisierte Variante der Schulentwicklungsplanung vor, die Theodor-Heuss-Realschule in das Neumatt-Schulquartier zu verlegen, was bei der THR alles andere als Begeisterung auslöst. Nach dieser Variante ergäbe es einen rein gymnasialen Campus. Unklar ist die zeitliche Perspektive dieser Rochade, weshalb zumindest in schulischen Kreisen als potenziell schnellere Lösung ein Anbau für das Hans-Thoma-Gymnasium weiterhin im Raum steht.

In der Debatte wurde ebenso wie die Einigkeit in Sachen Hellbergschule deutlich, dass die Kommunalpolitik die übrige Schulentwicklungsplanung noch nicht für ausdiskutiert hält. Eine Mehrheit scheint vorhandene Schulhauskapazitäten nutzen zu wollen, also auch die leer stehenden Teile der Neumattschule. Praktisch alle Fraktionen schlossen sich dem an, was Margarete Kurfeß (Grüne) als erste erste Rednerin formuliert hatte: „Wir können uns keinen Leerstand leisten.“