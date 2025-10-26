Schulen in Lörrach: Wechsel der Theodor-Heuss-Realschule in die Neumatt angedacht

„Ja“ zur Umwandlung der Hellbergschule, Skepsis bei künftigen Schritten für den Campus – das ist die Haltung des Gemeinderats zur Schulentwicklungsplanung.
Viele Aspekte hat die neue Schulentwicklungsplanung der Stadt Lörrach zu beachten. Die faktische Aufhebung der Werkrealschule durch das Land, die Wiedereinführung von G 9 und dessen Folgen für die Raumsituation der Lörracher Gymnasien, die akute Überlastung der Theodor-Heuss-Realschule, der Leerstand von Immobilien am Schulstandort Neumatt, die Bevölkerungsentwicklung in den nördlichen Stadtteilen und nicht zuletzt die Tatsache, dass Lörracher (Real-)Schüler künftig nicht mehr am Schulzentrum Steinen aufgenommen werden, sind nur einige der Aspekte, die es dabei zu berücksichtigen gilt. Und das Ganze ist zusätzlich noch vor dem Hintergrund der äußerst angespannten Finanzlage von Lörrach zu sehen.