Schulen in Baden-Württemberg: Initiative schlägt Flurbereinigung für weiterführende Schulen vor

Baden-Württemberg könnte größere und leistungsstärkere Schulen fast ohne Schulschließungen bekommen. Das hat eine Studie errechnet – die wichtigsten Eckpunkte der Reform.
Im Sondierungspapier der künftigen grün-schwarzen Koalition spielen die weiterführenden Schulen keine Rolle. Doch es kommt nicht von ungefähr, dass die Initiative für eine Neue Sekundarschule, in der Bildungsforscher, Schulpraktiker und die Robert-Bosch-Stiftung zusammenarbeiten, gerade jetzt und in die Koalitionsverhandlungen hinein einen neuen Vorstoß zur Weiterentwicklung der Schullandschaft in Baden-Württemberg platziert.