1 Sie haben ihre Prüfungen bestanden (von links): Glaser Jannis Rentschler, Fliesenlegerin Yvonne Crooke, die Maurer Damian Hasenfratz und Johannes Kaiser, Robin Hummel, Felix Meß, Urs-Uwe Tolksdorf und Hannes Vögele (Zimmerer), Bauzeichnerinnen Hannah Meyer, Jasmin Dörflinger, Annemie Wallis, Tischlerin Jasmin Hux, Bäcker Jakob Raab sowie der Verfahrensmechaniker Bekir Burak Ögel. Foto: Gewerbliche Schulen Donaueschingen Bemerkenswert viele Schülerinnen und Schüler der Gewerblichen Schulen Donaueschingen schließen die Prüfungen mit Spitzennoten ab.







Die Berufsschule an den Gewerblichen Schulen Donaueschingen hat ihre diesjährigen Absolventinnen und Absolventen verabschiedet. Wie die Schulen in einer Mitteilung schreiben, trotz des allgemeinen Mangels an Auszubildenden in diesem Jahrgang 211 Prüflinge dabei.