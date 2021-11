Schulen in Baden-Württemberg

Schüleraustausche finden seit der Beginn der Corona-Pandemie in Baden-Württemberg nur digital statt. Fahrten ins Ausland sind verboten. Einige Schulen und Politiker wollen das gerne ändern.















Stuttgart - Mit dem Begriff Schüleraustausch verbindet Maria bisher vor allem eines: Enttäuschung. Anfang 2019 fieberte die Achtklässlerin dem Besuch ihrer Korrespondentin in der Bretagne entgegen. Der Programmhöhepunkt Strandsegeln fegte die Angst vor Verständigungsproblemen weg. Dann kam Corona – und die Atlantikküste war nur noch im Videounterricht ein Thema. Zwei Klassenstufen und viele Absagen später, keimt Hoffnung auf: Die Spanischlehrerin plant für April einen Schüleraustausch. Das Problem: Diese sind in Baden-Württemberg bis 31. Januar 2022 untersagt, anders als in vielen anderen Bundesländern.