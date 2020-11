Schulen in Alpirsbach Masken im Unterricht eine Last

Für Lehrer kein Raum zum Durchatmen

"Wir sind immer noch weit davon entfernt, Unterricht zu machen, wie wir ihn gerne hätten", erklärt Schulleiter Thomas Gisonni. "Gruppenarbeit oder freies Bewegen im Schulhaus sind unmöglich. Man kann die Schüler keine langen Texte vorlesen lassen. Und im Gespräch fehlt durch die Masken eben die Mimik. Es ist nicht das Gleiche."

Für die Lehrer sei es schwer, die Masken im Unterricht zu tragen, weil sie die ganze Zeit reden müssen und das, trotz Mundschutz, möglichst deutlich. Auch im Lehrerzimmer gelte die Maskenpflicht, wodurch es für die Lehrer keinen Raum gebe, wo sie einmal ohne Maske durchatmen können.

Den Schülern bleibe immerhin der Pausenhof. "Die Regeln wurden soweit gelockert, dass sie die Masken, wenn genügend Abstand möglich ist, draußen absetzen dürfen", sagt Gisonni. Sie seien aber "sehr diszipliniert, tragen die Masken klaglos im Unterricht und sie machen das gut". Er hat den Eindruck, dass es den Schülern leichter fällt als den Eltern.

"Es gab vonseiten der Eltern einige wirklich unschöne Äußerungen", formuliert der Schulleiter vorsichtig. "Es gibt eben immer Querdenker und natürlich darf man auch Sachen hinterfragen. Aber man sollte darauf achten, woher man sein Wissen bezieht. Youtube ist keine wissenschaftliche Quelle", merkt er an. Selbst wenn er es wollte, meint Gisonni, er könne nichts daran ändern, dass die Maskenpflicht im Unterricht gilt. "Es gibt diese Regeln und wir müssen uns jetzt daran halten."

Pläne für mögliche Schließung ausgearbeitet

Damit wird nun erst einmal wie gehabt weitergemacht. Vor einer weiteren kompletten Schließung der Schulen fürchtet Gisonni sich noch nicht. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schulen wieder komplett zu gemacht werden. Da müssen die virologischen Konsequenzen auch mit den Sozialen und Bildungstechnischen abgewogen werden." Etwas anderes könnte er sich dagegen gut vorstellen: "Möglicherweise wird irgendwann wieder in Schichten unterrichtet, zum Beispiel in den oberen Stufen, wo die Eltern nicht mehr so stark darauf angewiesen sind, ihre Arbeitszeiten mit den Schulzeiten abzustimmen." Aber das komme darauf an, wie sich die Situation in den kommenden Wochen entwickle.

Eins sei sicher, wenn die Schulen wieder schließen, leide irgendwann das Bildungsniveau. Die Gemeinschaftsschule Loßburg gehört zu denjenigen, bei denen der Heimunterricht verhältnismäßig gut funktioniert hat, dennoch bestehe Verbesserungsbedarf. "Es fehlt die Infrastruktur", sorgt sich der Direktor. "Das Geld aus dem Digitalpakt, das wir vor langer Zeit beantragt haben, ist noch immer nicht da." Die bürokratischen Hürden bei Fördergeldern seien groß. "Wir würden gerne mehr machen, zum Beispiel hätten wir gerne einheitliche digitale Endgeräte für die Schüler." Er hofft im nächsten Jahr auf die Unterstützung.

Von Coronafällen ist die Gesamtschule bisher verschont geblieben. "Es sind hin und wieder Schüler vorsichtshalber daheim geblieben, wenn sie Erkältungssymptome hatten", erklärt der Schulleiter. Gleiches im Lehrerkollegium. "Inzwischen sind wir wieder gut besetzt, aber vor den Herbstferien hatten wir heftige Ausfälle, nicht nur durch Erkältungen, auch durch Lehrer in Elternzeit oder mit Verletzungen. Jemand hat sich zum Beispiel einen Bänderriss zugezogen." Die Schulämter haben gesagt, es gebe keinen Ersatz mehr, der Lehrermangel sei immens. "Ich bin gespannt, was da noch auf uns zukommt. Die Erkältungszeit fängt ja gerade erst an."

Ähnliches berichtet Schulleiterin Rita Bouthier vom Progymnasium Alpirsbach. Noch sei alles im grünen Bereich. "Ein paar Schüler und eine Lehrerin sind in Quarantäne, weil es in deren Umgebung Corona-Fälle gegeben hat." Weil diese Fälle aber alle extern gewesen seien, habe das auf die betroffenen Klassen glücklicherweise keine Auswirkungen. "Wir drücken die Daumen, dass es so weitergeht", meint sie.

Nur Klassenarbeiten nicht im Heimunterricht

"Ich denke, man wird uns, so lange es irgendwie geht, nicht schließen." Sollten sich die Fälle aber vermehren, so bestehe durchaus Grund zur Sorge. "Sollte der Fall der Fälle eintreten, wüsste ich nicht, wie man das anders handhaben könnte", überlegt Bouthier. Vorsichtshalber habe die Schule jedenfalls Pläne ausgearbeitet, wie im Fall von erneutem Online-Unterricht vorgegangen werden könne.

"Im Kollegium haben wir das mehrfach besprochen und auch den Eltern haben wir es mitgeteilt", sagt Bouthier. Durch die Erfahrung sei man einen Schritt weiter. Die Verantwortlichen haben aus dem ersten Lockdown gelernt, der Kommunikationsfluss sei verbessert worden.

Auch haben Lockerungen dafür gesorgt, dass die Lehrer beim Fernunterricht nun mehr Freiheit haben. "Wir dürfen jetzt zum Beispiel aus dem Heimunterricht Hausarbeiten kontrollieren und Leistungen bewerten." In der ersten Lockdown-Phase sei das nicht erlaubt gewesen. Leistungen haben nur im Präsenzunterricht bewertet werden dürfen. "Dass diese Regel geändert wurde, hilft uns sehr. Jetzt brauchen wir die Schüler nur noch für Klassenarbeiten zwingend vor Ort."

Das Maskentragen im Unterricht empfinde sie, wie auch ihr Kollegenkreis, als große Belastung. "Das Sprechen fällt schwer und man kriegt nicht genug Sauerstoff. Schüler und Lehrer klagen über Kopfschmerzen und Übelkeit." Sie sage den Schülern immer, dass sie viel trinken und ohne Masken auf dem Schulhof frische Luft schnappen sollen. Jetzt gebe es nur eins: Durchhalten und darauf hoffen, dass die verschärften Regeln greifen, damit irgendwann wieder an etwas Normalität zu denken sei.