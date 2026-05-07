Schulen in Albstadt: Neukonzeption der Bildungslandschaft – Viel Arbeit, aber Lob für Kommunikation

Die potenzielle Umstrukturierung der Albstädter Bildungslandschaft hält Christian Schenk, Schulleiter am Gymnasium Ebingen, in Anbetracht der Gesamtumstände für richtig.
Es war ein durchaus überraschender Vorstoß, den die Stadtverwaltung Albstadt am Mittwochabend mit der Öffentlichkeit teilte. Bei einem Pressegespräch präsentierte die Verwaltungsspitze ihr Konzept, wie aus ihrer Sicht die vorhandenen finanziellen Mittel für die Bildungs- und Sportinfrastruktur bestmöglich eingesetzt werden könnten. Die Ideen der Stadt haben zuvorderst Auswirkung auf das Progymnasium Tailfingen (PGT) und die benachbarte Lammerberg-Realschule.