Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis: Von Existenzangst bis Platzmangel

1 Die Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in der Villinger Südstadt ist eine gefragte Adresse. Foto: Marc Eich

Welche beruflichen Schulen im Landkreis haben Zukunft – und welche sterben womöglich aus? Und wie soll es weitergehen mit den Förder- und Behindertenschulen in der Region? Es sind Zukunftsfragen, die sich jetzt besonders drängend stellen.









Es gibt Schulen, die aktuell frei sind von jedweder Zukunftsangst. Die Landesberufsschule für das Hotel- und Gaststättengewerbe in Villingen gehört dazu – sie ist so gefragt, dass das Internat aus allen Nähten zu platzen droht und akute Raumnot herrscht. 180 Schüler mehr als im vergangenen Jahr werden dort unterrichtet und damit ist es die stärkste Zunahme im Teilzeitbereich an kreiseigenen Schulen überhaupt.