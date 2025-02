Schulen im Schwarzwald-Baar-Kreis: 196 junge Menschen lernen in der Region zu lehren

Lehrerversorgung in VS Schulalltag kurz vor dem Kollaps?

Unterrichtsausfälle sind Standard und überforderte Lehrer sind es auch: „Wenn das so weiter geht und noch mehr Pädagogen ausfallen, können wir hier einpacken“, so die Prognose von Tino Berthold, Vorsitzender des Gesamtelternbeirats Schulen in VS.