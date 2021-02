Schulen im Kreis Rottweil Lehrersituation weiter angespannt

Sabine Rösner, Leiterin des Staatlichen Schulamts Donaueschingen, schildert auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten ihr Fazit aus dem vergangenen Schuljahr: "Die Schüler vermissen sehr die Sozialkontakte zu ihren Mitschülern und die Lebendigkeit der täglichen Begegnungen", weiß sie. Die fantasievollen Kontakt- und Lernideen der Lehrkräfte hätten dieses Problem ihrer Ansicht nach jedoch deutlich gemildert. Mit Sorge schaue sie jedoch auf Schüler mit besonderen Problemstellungen.

Probleme werden deutlich

"Die Pandemie ist wie ein Vergrößerungsglas, unter dem die bereits zuvor vorhandenen Probleme deutlich größer werden." Neben den derzeitigen intensiven Unterstützung durch die Lehrkräfte werde man sich auch nach der Pandemie dieser Schüler sehr annehmen müssen, so Rösner.

"Die besondere Herausforderung für unsere Lehrkräfte und Schulleitungen besteht darin, dass sie auf die ständig sich veränderte Situation in der Pandemie reagieren müssen, die Sondersituation schon recht lange anhält und die entspannenden Pausen zwischen den Arbeitsintervallen kürzer und seltener geworden sind. Das ist herausfordernd und ich danke den Beteiligten für das große Engagement und Durchhaltevermögen."

Ausschreibung steht an

Vorherrschendes Thema war in den vorigen Jahren zu dieser Zeit stets der Lehrermangel im Kreis Rottweil. Konkrete Zahlen zu noch freien Stellen kann das Regierungspräsidium diesmal nicht nennen. Es herrsche nach wie vor eine "angespannte Situation" im ländlichen Raum. Die Stellenausschreibungen würden am 10. Februar vom Kultusministerium freigeschaltet.

Künstler helfen aus

Sabine Rösner berichtet, dass die Versorgungslage vor allem im Grundschulbereich und in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) weiter angespannt sei. "Wir sind sehr dankbar, dass Lehrerinnen und Lehrer auch im laufenden Schuljahr aus der Elternzeit wiederkommen und vielfältig ausgebildete pädagogische Kräfte an den Schulen mithelfen, die Situation zu entschärfen", sagt sie.

Die grundlegende Herausforderung, dass sich der Lehrermangel in der ländlichen Region besonders auswirkt, sei leider auch in der Pandemie erhalten geblieben. Allerdings gebe es Berufsgruppen zum Beispiel im künstlerischen Bereich, die von der Pandemie besonders betroffen sind. Diesen könne man nur teilweise in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium ein vorübergehendes Arbeitsangebot machen und dadurch den Lehrermangel etwas reduzieren.

Auch für die Referendare bietet sich aktuell eine besondere Anfangssituation. Sie sollen jetzt eigentlich nach dem Studium praktische Erfahrungen sammeln. Dies , so Rösner, sei nun in den Notgruppen möglich und durch die Teilnahme an Videokonferenzen. Auch Sequenzen im Fernlernen könnten übernommen werden. Das Seminar in Rottweil biete hier in Zusammenarbeit mit den Schulen Unterstützung. "Eine wichtige Nachricht für die Junglehrer und -lehrerinnen ist, dass wir sie brauchen, dass wir auf sie warten und sie willkommen sind."

Was die mögliche Schließung von Schulstandorten im Bereich der Haupt- und Werkrealschulen angeht – auch im Kreis gibt es welche, die die Mindestzahlen in den vergangenen Jahren nicht erreicht haben – hält sich Rösner bedeckt. Baden-Württemberg verfolge "das Konzept eines flächendeckenden Angebots auch im Bereich der Werkrealschulen. Wie dies genau aussehen soll, dazu stünden Entscheidungen des Landes noch aus.

Die Übergangsquoten

Ein Blick auf die Übergangsquoten im Kreis Rottweil zeigt, dass sie jene für die Haupt- und Werkrealschulen zumindest nicht verschlechtert hat: Zum Schulstart 2019 wechselten 159 Kinder (13,9 Prozent) im Kreis auf eine Haupt- und Werkrealschule, 2020 waren es 178 (14,8 Prozent).

Der Zugang auf die Gymnasien hat mit 35,2 Prozent (411 Schüler) im Jahr 2019 auf 36,6 Prozent (441) im Jahr 2020 erneut etwas zugelegt. Einen leichten Rückgang gab es bei den Realschulen: Von 37,2 Prozent (435 Schüler) auf 35,2 Prozent (424 Schüler). Relativ stabil blieb die Quote bei den Gemeinschaftsschulen. 2019 entschieden sich 12,4 Prozent der Viertklässler für diese Schulart, 2020 waren es 12,3 Prozent.

Konkretes zu neuen Inhalten und Änderungen an den Schulen nennt das Regierungspräsidium auf Anfrage diesmal nicht. Nur soviel: Die zunehmende Digitalisierung wird die Schulen herausfordern, die Kreismedienzentren unterstützen hier tatkräftig", heißt es.

Digitales dringlicher

Laut Schulamtsdirektorin Rösner habe sich aus der Pandemie heraus "eine eindrückliche Dringlichkeit der Digitalisierung entwickelt". Sie wolle ihre ausdrückliche Anerkennung für die Lehrer und Schulleitungen zum Ausdruck bringen, die sich mit großem Engagement auf die veränderten Formate des Unterrichtens eingestellt hätten und die Schüler unterstützen. Auch die Schulträger hätten hier enorme Anstrengungen unternommen. "Wir werden gemeinsam an dieser Aufgabe weiter arbeiten", versichert sie.

Nicht erwähnt sind in diesem Statement der Schulamtsdirektorin die Eltern, die angesichts dessen, was nun Zuhause geleistet werden muss, an dieser Stelle aber nicht unerwähnt bleiben sollen.

Wie lange wird diese Situation und Belastung für alle Beteiligten anhalten? Was erwartet Sabine Rösner angesichts der Pandemie mit Blick auf den Schulstart im September? "Ich schaue mit Hoffnung auf eine Besserung der Situation", sagt die Schulamtsdirektorin optimistisch. "Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam das jeweils Beste aus dem machen wie es dann gerade sein wird."

Weitere Abschlüsse

Übrigens: Nicht nur die Viertklässler stehen vor einer Entscheidung: Auch Schülern, die in diesem Jahr einen Abschluss ablegen, bieten sich zahlreiche Möglichkeiten, um durch einen Wechsel auf die beruflichen Schulen im Kreis mit ihren vielfältigen Angeboten einen weiteren Bildungsabschluss anzustreben. Auch hierzu bietet unser Schulwegweise einen Überblick über die Angebote im Landkreis.n Die Anmeldetermine für die jetzigen Viertklässler an den weiterführenden Schulen sind am Mittwoch, 10. März, und am Donnerstag, 11. März. n Die Anmeldefrist für die beruflichen Schulen wurde auf Grund der Corona-Pandemie um eine Woche verlängert. Die Anmeldung muss nun bis zum 8. März vorliegen.