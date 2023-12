Schulen fordern mehr Geld: Lahrer Schulleiter über Knackpunkte im Bildungssystem

1 Die Ergebnisse der Pisa-Studie zeigen Anlass zum Handeln auf. Lahrer Schulleiter sind sich einig: Mehr Geld würde helfen. (Symbolfoto) Foto: Silvia Marks/dpa-tmn

Der neuen Pisa-Studie nach haben deutsche 15-jährige Schüler so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Unsere Redaktion hat Lahrer Schulleiter gefragt, welche Knackpunkte sie beim Bildungssystem sehen.









Geprüft wurden in der Pisa-Studie die Kenntnisse in Mathematik und Naturwissenschaften sowie die Lesekompetenz. Seit 2000 wird die Studie alle drei Jahre vorgenommen. Den Ergebnissen nach ist der Anteil leistungsschwacher Jugendlichen seit 2018 größer und der Anteil leistungsstarker Jugendlichen in Deutschland geringer. Die Erkenntnisse seien nicht neu – „es passiert aber eben nicht mehr als dieser Aufschrei“, schreibt Antje Bohnsack, Schulleiterin des Scheffel-Gymnasiums. Was wünschen sich die Schulleiter von der Bildungspolitik?