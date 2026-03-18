Schule, Wasser, Nahversorgung: Nach Pflegeheim-Kraftakt richtet Schuttertals Rathauschef den Blick nach vorn

Welche Themen beschäftigen die Gemeinden 2026? Unsere Redaktion hakt bei Bürgermeistern nach. Matthias Litterst wünscht sich für Schuttertal ein entspannteres Jahr.
Die Sonne strahlt über Dörlinbach. Es ist frühlingshaft warm, also nimmt Bürgermeister Matthias Litterst unsere Redaktion mit auf einen Spaziergang zur Prinschbachhütte. Unterwegs analysieren wir die Ergebnisse der Landtagswahl. Hin und wieder stoppt der Rathauschef, grüßt die anderen Spaziergänger, hält Smalltalk mit ihnen. An der Prinschbachhütte setzt er sich auf die sonnenbeschienene Bank – und wir sprechen ihn auf die Themen Schuttertals an. Da schnauft er kurz durch. „So etwas braucht man nicht jedes Jahr“, blickt Matthias Litterst zunächst einmal zurück.