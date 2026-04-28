Der neue «Chancenmonitor» bestätigt die bekannte Erkenntnis, dass Kinder aus wohlhabenden Akademikerfamilien bessere Bildungschancen haben. Neu ist diesmal ein anderer Schwerpunkt.
Berlin - Jungen kommen viel seltener aufs Gymnasium als Mädchen. Dies geht aus dem sogenannten Chancenmonitor des Ifo Instituts hervor. Im Durchschnitt besuchten 40,1 Prozent der Kinder und Jugendlichen ein Gymnasium. Von den Jungs waren es aber nur 36,9 Prozent, bei Mädchen hingegen 43,5 Prozent. "Jungen haben also deutlich geringere Bildungschancen als Mädchen", schreiben die Forscher.