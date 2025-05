Schule in Villingendorf: Realschule kommt bald

1 Dem von Villingendorf gestellten Antrag zu einer Umwandlung in eine Realschule ist zugestimmt worden. Foto: Schule Villingendorf ist bereit für die Realschule. Die Zusage kam telefonisch.







Villingendorf verabschiedet sich nach den Sommerferien von der Werkrealschule. Damit von einem Schulabschluss, der in Baden-Württemberg erst vor 15 Jahren eingeführt und in Villingendorf zur Erfolgsgeschichte wurde. Getroffen wurde die Entscheidung nicht in der Gemeinde. Vielmehr reagierte sie auf einen Entschluss aus der Politik, die eine Zersplitterung durch die fünf in Baden-Württemberg angebotenen Schularten befürchtete.