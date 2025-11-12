Schule in St. Georgen: Thomas-Strittmatter-Gymnasium weitet sein Betreuungsangebot aus

Mit diesem Vorschlag rannte die Schulleitung des St. Georgener Thomas-Strittmatter-Gymnasiums im Gemeinderat offene Türen ein: Eine offene Ganztagsbetreuung ist geplant.
Eine offene Ganztagsbetreuung – zunächst für die Fünft- und Sechstklässler des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums (TSG) in St. Georgen – soll ab dem kommenden Schuljahr angeboten werden. Seine Zustimmung dazu gab der Gemeinderat in jüngster Sitzung. Schulleiterin Christiane King und ihr Stellvertreter Alexander Mosbacher waren gekommen, um das Gremium über die Planungen zu informieren.