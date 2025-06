1 Der Karl-Georg-Haldenwang-Schule in Sommenhardt geht der Platz aus. In Neuweiler gibt es nach den Sommerferien deshalb im alten Kindergarten eine Interimsschule. Foto: Felix Biermayer Für manche Kinder der Karl-Georg-Haldenwang-Schule geht es ab September nach Neuweiler. Die Interimslösung steht dann bereit, erklärt der Landkreis im Bildungs- und Sozialausschuss.







Der Karl-Georg-Haldenwang-Schule geht an ihrem jetzigen Standort in Sommenhardt der Platz aus. Die Schülerzahlen an der Schule für Kinder mit geistigen Beeinträchtigungen steigen laut Prognosen stark an.