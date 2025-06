Im Rahmen der Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Wirtschaft besuchte Schulleiterin Alexandra Wernet gemeinsam mit Kolleginnen das Sägewerk Rombach in Schonach.

Der Besuch war geprägt von einem herzlichen Empfang und dem spannenden Einblick in die Welt der Holzverarbeitung, ermöglicht durch Geschäftsführerin Carina Rombach, so die Dom-Clemente-Schule in einer Pressemitteilung.

Bei der Führung durch das Sägewerk vermittelte Carina Rombach eindrucksvoll, wie vielseitig Holz eingesetzt werden kann und wie wichtig der verantwortungsvolle Umgang mit dem natürlichen Rohstoff ist. Der Besuch zeigte deutlich: Holz ist ein nachhaltiger Werkstoff mit großem Potenzial für eine umweltbewusste Zukunft, heißt es weiter in der Mitteilung. Auch moderne Technologien kämen dabei zum Einsatz – viele Abläufe im Sägewerk seien bereits digitalisiert.

Neben ökologischen Aspekten bot der Nachmittag auch einen Überblick über die vielfältigen Berufsfelder in der Holzbranche. Der Austausch mündete in der gemeinsamen Absicht, die Zusammenarbeit zwischen Schule und Betrieb noch weiter zu vertiefen. Carina Rombach sicherte ihre Unterstützung bei schulischen Projekten rund um die Themen Holz, Wald und Bildung für nachhaltige Entwicklung zu.

Inspirierender Besuch

Besonders beeindruckend: die starke weibliche Präsenz. Eine Frau an der Spitze eines Sägewerks ist eine Besonderheit – umso inspirierender war es für alle Beteiligten, die kraftvolle Kombination aus Fachwissen, Führungsstärke und Engagement live zu erleben, schreibt die Schule. Die begleitenden Lehrerinnen waren sich einig: Es war ein echter Nachmittag der Frauenpower.