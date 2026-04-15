Schule in Lörrach-Brombach: Räte sehen Bedarf an Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit an der Hellbergschule soll aufgestockt werden. Der Ortschaftsrat von Brombach ist dafür.

„Wir sehen das sehr positiv, dass der Anteil der Schulsozialarbeit erhöht werden soll“, sagte Ortsvorsteherin Silke Herzog. Derzeit ist die Schulsozialarbeit an der Hellbergschule in Brombach mit 125 Prozent einer Vollzeitstelle besetzt. Künftig sollen es 140 Prozent sein. „In den Zeiten, in denen wir leben, ist es so, dass man Schulsozialarbeit einfach braucht“, stellte Silke Herzog fest.

Bei der Hellbergschule steigen außerdem die Schülerzahlen, daher sind die Räume immer dichter besetzt, was zu einer Belastung für die Schüler führt, sagte sie. Die Schüler seien aber oft auch darüber hinaus belastet durch ihr Umfeld oder weil sie vom Elternhaus zu wenig Unterstützung erhalten. Hinzu kommt, dass der Migrationsanteil an der Hellbergschule mehr als 60 Prozent beträgt, was ebenfalls einen erhöhten Bedarf an Sozialarbeit nötig macht.

Die Hellbergschule ist eine Grundschule sowie eine Werkrealschule. Aktuell werden in beiden Schulteilen jeweils 230 Schüler unterrichtet.

Schule soll mittelfristig dreizügig werden

Die Schulsozialarbeit findet bisher mit 50 Prozent Vollzeitstellenanteil an der Grundschule und mit 75 Prozent an der Werkrealschule statt. Weil Brombach wächst, nicht nur durch das künftige Wohngebiet Bühl III, steigen die Schülerzahlen. Mittelfristig ist eine Dreizügigkeit geplant, die Werkrealschule soll zur Realschule umgewandelt werden.

Die Schulsozialarbeit leistet Einzelfallhilfe, Beratung auch für Lehrkräfte und Eltern, sozialpädagogische Arbeit in den Klassen, sie führt Präventionsprojekte durch und wirkt am Schutzkonzept mit, macht Gruppenangebote wie etwa „Streitschlichter“ und weiteres. Der derzeitige Schulsozialarbeiter der Grundschule leistet regelmäßig Überstunden, wie Schulleiterin Anja Hanke mitteilte. Laut aktueller Bedarfsberechnung wurde für die Schule ein Stellenvolumen von 140 Prozent berechnet.

Wie die Schulsozialarbeit finanziert wird

Finanziert wird die Schulsozialarbeit anteilig vom Bund, vom Landkreis Lörrach und von der Stadt Lörrach. In Zeiten der Haushaltskonsolidierung sei die Aufstockung nicht einfach, stellte Silke Herzog fest. Man sieht in Brombach jedoch die Notwendigkeit.