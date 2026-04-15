Schule in Lörrach-Brombach: Räte sehen Bedarf an Schulsozialarbeit

Die Schulsozialarbeit an der Hellbergschule soll aufgestockt werden. Der Ortschaftsrat von Brombach ist dafür.
„Wir sehen das sehr positiv, dass der Anteil der Schulsozialarbeit erhöht werden soll“, sagte Ortsvorsteherin Silke Herzog. Derzeit ist die Schulsozialarbeit an der Hellbergschule in Brombach mit 125 Prozent einer Vollzeitstelle besetzt. Künftig sollen es 140 Prozent sein. „In den Zeiten, in denen wir leben, ist es so, dass man Schulsozialarbeit einfach braucht“, stellte Silke Herzog fest.