Schule in Lörrach: Besuch in der Tüllinger Höhe

Kultusministerin Theresa Schopper besuchte die Jugendhilfeeinrichtung in Lörrach.
Kürzlich war die Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) im Landkreis Lörrach unterwegs. Im Rahmen dessen besuchte sie gemeinsam mit der Lörracher Landtagsabgeordneten Sarah Hagmann (Grüne) die Tüllinger Höhe. Die hoch über Lörrach gelegene Jugendhilfeeinrichtung bietet seit vielen Jahrzehnten ein hochdifferenziertes Angebot für Kinder und Jugendliche, die emotional und sozial Unterstützung benötigen, heißt es in einer Mitteilung von Hagmann. Ein wichtiger Bestandteil ist die Schule, ein staatlich anerkanntes sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum für emotionale und soziale Entwicklung (SBBZ ESENT).