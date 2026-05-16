Schule in Geislingen: Ganztagesbetreuung stellt uns vor Herausforderungen“

Ab September haben alle Erstklässler Anspruch auf eine Ganztagesbetreuung. Die Rektorin der Grundschule Geislingen äußert sich über die bevorstehenden Veränderungen.
Das Schuljahr neigt sich dem Ende – die Lehrkräfte der Grundschule Geislingen beschäftigen sich schon seit einem Jahr intensiv mit dem kommenden Schuljahr. Während sich einige Eltern über den Rechtsanspruch auf eine Ganztagesbetreuung an Grundschulen freuen dürften, sind viele Lehrer zwiegespalten. „Das stellt uns jetzt vor sehr große Herausforderungen“, sagt die Rektorin der Geislinger Grundschule, Melanie Ott. Die Städte und Gemeinden hätten nicht ohne Grund seit längerer Zeit Bedenken an der Gesetzesänderung geäußert, bemerkt auch Rathauschef Oliver Schmid.