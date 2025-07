Schule in Geislingen: Der Schultes wird zu Superman

Schule in Geislingen

Geschafft: Diese jungen Menschen haben die Prüfungen gemeistert. Foto: Schule Wie bei Netflix: Die erfolgreichen Abschluss-Schüler der GMS Kleiner Heuberg haben mit einem Filmabend das Ende der Schulzeit gefeiert.







Unter dem Motto „Netflix“ feierten die Absolventinnen und Absolventen der Gemeinschaftsschule (GMS) Kleiner Heuberg ihren Abschluss. Die Festhalle hatten sie dafür in einen Filmpalast verwandelt, in den die Lerngruppen 9b und 10 bei erhebender Musik über einen roten Teppich einliefen. Die Rednerinnen und Redner verwandelten sich spontan in Filmhelden wie eine Disneyprinzessin (Rektorin Ute Hausch), Superman (Bürgermeister Thomas Miller) sowie Harry Potter und Hermine (Schülersprecher Matthias und Franzi).