Nun war es soweit: In St. Georgen fand kürzlich in würdigem Rahmen die Amtseinsetzung von Hannes Rath statt, der bereits seit dem 1. August neuer Schulleiter der Robert-Gerwig-Schule ist.

Der „Neue“ bringt reichlich Erfahrung mit: Zuvor leitete er bereits vier Jahre die benachbarte Rupertsbergschule.

Großer Bahnhof

Anwesend waren bei der offiziellen Feier neben Ralf Schneider, Schulamtsdirektor des staatlichen Schulamts Donaueschingen, und Michael Rieger, Bürgermeister der Stadt St. Georgen, auch Gemeinderäte der Bergstadt und Amtsleitungen, Schulleitungen, Kindergartenleitungen, das Lehr- und Betreuungspersonal der Robert-Gerwig-Schule, Elternbeiratsvorsitzende Stephanie Lindert, das Lehrpersonal der Rupertsbergschule sowie einige ehemalige Kollegen von Rath und Vertreter verschiedener Kooperationspartner der Schule.

Schüler gestalten mit

Den Anlass nutzten Ralf Schneider und Michael Rieger, um die bisherige Arbeit von Rath in St. Georgen zu würdigen und ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg zu wünschen. Für den feierlichen Rahmen zeichneten Silke Schwinghammer sowie Cristina Krüger-Otto aus dem Kollegium der Robert-Gerwig-Schule verantwortlich. So führten Aaron Burger, Klasse 4b, als unsicherer „Hannes“ sowie Raven Möser, Klasse 7, als beruhigende „Anna“ durch das Programm und moderierten mit Witz und eleganten Übergängen die verschiedenen Beiträge an.

Auch die Schüler gestalten das Programm für den neuen Rektor mit. Foto: Robert-Gerwig-Schule

Mehrere Grußworte

Zur Auflockerung zwischen den verschiedenen Ansprachen, bei denen auch Christoph Bickel, Konrektor der Robert-Gerwig-Schule, Juliane Schartel als Vertreterin des gesamten St. Georgener Schulnetzwerkes sowie Stephanie Lindert ein paar Worte an Hannes Rath richteten, trug die siebte Klasse der Robert-Gerwig-Schule noch verschiedene Lieder mit Titeln wie „Schule der Träume“ oder „Gemeinsam packen wir es an“ vor.

Sekt und Häppchen

Zum Abschluss des kurzweiligen Programms sangen zunächst Schüler der Klassen 4a und 4b eine auf Schulleiter Rath umgedichtete Version von Mark Fosters „Sowieso“, bevor es für die Gäste Sekt und Häppchen gab, die von Schülerinnen der Klasse 9a mit Hilfe von Justine Korus und dem Café Vielfalt vorbereitet wurden.