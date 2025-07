Der Schweiß fließt in diesen Tagen – das Wasser indes nicht: seit drei Monaten ist der Wasserspender am Schulzentrum Frommern außer Betrieb, wie Nathalie Hahn (SPD) in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats anmerkte.

So viel kostet eine Flasche Wasser

Die Kinder, so Hahn, müssten Sprudelflaschen im ohnehin schweren Ranzen mitschleppen und in der Mensa koste eine Flasche Wasser 1,30 Euro. „Das ist für viele Familien nicht leistbar“, so Hahn.

Lesen Sie auch

So reagiert die Stadt

Bei der Stadt Balingen als Schulträger weiß man um das Dilemma. Nachdem klar gewesen sei, dass das Gerät irreparabel defekt sei, habe man sofort ein neues bestellt, so Frieder Theurer, Leiter des Amtes für Hochbau und Gebäudewirtschaft. Bis zur avisierten Lieferung in der kommenden Woche werde Wasser in Kannen in der Mensa für die durstigen Kinder bereit gestellt.

So wird das Wetter

Immerhin: laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes soll es ab Donnerstag merklich abkühlen und die Hitzewelle – vorerst – vorbei sein.