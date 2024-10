Schule in Fischbach: Der ganze Schulhof besteht aus Schlaglöchern

Schule in Fischbach

1 Mit Schlaglöchern übersät ist der Schulhof in Fischbach, und nachdem nun auch in diesem Jahr die geplante Feinbelagsmaßnahme nicht durchgeführt wird, ist die Verärgerung bei allen Betroffenen groß. Foto: Albert Bantle

Die lange versprochene Sanierung des Schulhofs der Grundschule in Fischbach wird erneut verschoben. Das sorgt bei Schülern, Lehrern, Eltern und den Mitgliedern des Fördervereins der Schule für große Enttäuschung.









Sehr enttäuscht waren die Schüler der Grundschule in Fischbach, ebenso wie die Lehrer, Eltern und die Mitglieder des Fördervereins der Schule, als bekannt wurde, dass es mit dem schon lange versprochenen neuen Feinbelag für den Schulhof in Fischbach auch in diesem Jahr wieder nicht mehr klappt.