Schule in Corona-Zeiten Leiter in St. Georgen sind gegen Schließung

Schüler, Lehrer und Eltern halten sich laut dem Rektor vorbildlich an die Regeln. "Die Eltern sind wirklich sehr fürsorglich. Wir erhalten viele Anrufe, weil man sich in manchen Fällen unsicher ist, ob das Kind in die Schule kommen darf und das lieber abklärt."

"Ein vollkommener Lockdown - das tut den Schülern nicht gut"

Dass der Großteil der Betroffenen Verständnis für die Regeln zeigt, ist auch auf dem Roßberg der Fall. Sowohl Realschulleiter Hubert Ilka als auch Ralf Heinrich, Leiter des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, zeigen sich zufrieden. Ersterer betont allerdings, dass die wenigen Eltern, die die nicht mitziehen, einiges an Arbeit verursachen. "Es ist ein ständiger Kampf, der viel Zeit und Energie kostet", so Ilkas Bilanz. "Obwohl das nur eine Handvoll Personen sind."

Warum man sich dennoch einig ist, dass es Vorteile mit sich bringt, dass die Schule weiter geöffnet bleibt, beleuchtet Heinrich. "Ein vollkommener Lockdown - das tut den Schülern nicht gut", erklärt er. "Irgendwo muss auch Normalität herrschen."

Während Heinrich im Frühjahr betonte, man könne im Hinblick auf die digitalen Chancen etwas aus der Krise lernen, relativiert er nun diese Aussage. Denn der TSG-Leiter sieht angesichts des immer noch andauernden Zustandes zunehmend das Problem, dass die Kinder und Jugendlichen mit der Krise klarkommen müssen. "Das fällt ihnen leichter, wenn sie Freunde treffen können, ihre Lehrer von Angesicht zu Angesicht sehen und ihr gewohntes Umfeld haben."

Präsenzunterricht eine wichtige Rolle

Doch Heinrich kann auch jene verstehe, die vor den Ansteckungsgefahren in der Schule warnen oder die Schulöffnung kritisch sehen. "Ich bin da gespalten", betont er. "Aus virologischer Sicht, klar, müsste man eine Veranstaltung mit 1000 Leuten verkleinern." Schließlich treffen im Bildungszentrum etwa so viele Schüler aufeinander. "Doch aus pädagogischer Sicht muss man sagen: Je länger der Regelbetrieb läuft und wir in richtigen Strukturen arbeiten, desto besser."

Auch Ilka unterstreicht, dass dem Präsenzunterricht eine wichtige Rolle zukommt, wenngleich es sowohl im TSG als auch in der Realschule in bestimmten Fällen auch Online-Angebote gibt. "Wir wissen aus der ersten Phase, dass der reine Onlineunterricht ganz klare Verlierer hat", sagt Ilka. Das seien Kinder, die aus verschiedenen Gründen zu Hause nicht dauerhaft betreut werden können und ein Stück weit daher auf sich allein gestellt sind.

Westermann ist froh, wieder Rektor und Lehrer zu sein

Von ähnlichen Erlebnissen, dass Schüler gern vor Ort sind, berichtet auch Westermann. Er erinnert sich im Gespräch mit unserer Zeitung an einen Fall zurück, bei dem ein Schüler betonte, wie froh er sei, endlich wieder den Rektor und die Lehrer zu sehen.

Wichtig ist aus Westermanns Sicht, dass man nicht in jeder Schule gleich entscheiden kann. "Eine Schule in Peterzell mit 50 Schülern hat andere Sorgen und Nöte als das Bildungszentrum mit 1000 Schülern." Es gebe also immer andere Begebenheiten, die es zu beachten gelte. Nichtsdestotrotz stimme man sich in St. Georgen eng untereinander ab. "Wir fahren jetzt einfach auf Sicht", fasst Westermann das Vorgehen zusammen. "Und warten dann ab, was am nächsten oder übernächsten Tag kommt."