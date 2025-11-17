Schule in Blumberg: Eine Instandsetzung im Eiltempo

Die Eichbergschule wird zur Werkrealschule umgebaut. In den Sommer- und Herbstferien erledigen Handwerker umfangreiche Arbeiten.
Im Vorfeld der jüngsten Gemeinderatssitzung haben das Bauamt und Bürgermeister Markus Keller in der Eichbergschule und jetzigen Werkrealschule bei einer Begehung einen Bericht zu den umgesetzten Renovierungsarbeiten abgegeben. Zum Beginn der Sommerferien fanden Instandsetzungsarbeiten im Eiltempo statt, und die Werkrealschule konnte zum Schuljahresbeginn den Unterricht ohne Abstriche aufnehmen. In den Herbstferien wurden weitere Arbeiten verrichtet.