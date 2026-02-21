Schule in Altensteig: So lernen, lesen und spielen Kitakinder und Schüler gemeinsam im Bildungshaus

Das Bildungshaus in Walddorf vereint Kindergarten und Grundschule unter einem Dach. Damit wird nicht nur der Übergang in die Schule erleichtert – auch Freundschaften leben länger.
Es ist acht Uhr morgens. Die Erst- und Zweitklässler strömen in die Grundschule in Walddorf, stellen ihre bunten Schulranzen hinten ab und nehmen im vorbereiteten Stuhlkreis Platz. Alle da, oder? Aber da sind doch noch Lücken! Kurz darauf kommt die Gruppe aus dem benachbarten Kindergarten. Schüler und Kita-Kinder starten beim gemeinsamen Morgenkreis in die Woche.