Schule in Altensteig: So lernen, lesen und spielen Kitakinder und Schüler gemeinsam im Bildungshaus

Das Bildungshaus in Walddorf vereint Kindergarten und Grundschule unter einem Dach. Damit wird nicht nur der Übergang in die Schule erleichtert – auch Freundschaften leben länger.

Es ist acht Uhr morgens. Die Erst- und Zweitklässler strömen in die Grundschule in Walddorf, stellen ihre bunten Schulranzen hinten ab und nehmen im vorbereiteten Stuhlkreis Platz. Alle da, oder? Aber da sind doch noch Lücken! Kurz darauf kommt die Gruppe aus dem benachbarten Kindergarten. Schüler und Kita-Kinder starten beim gemeinsamen Morgenkreis in die Woche.

Die Walddorfer Grundschule und Kita – praktischerweise direkte Nachbarn – sind nicht nur „normale“ Bildungseinrichtungen. Gemeinsam bilden sie das „Bildungshaus“, kürzlich hat das Schulamt das erneut zertifiziert. In Walddorf bedeutet das: Die Grenzen zwischen Kindergarten und Schülern, zwischen den „Kleinen“ und den „Großen“, sind weicher. So weich, dass sie stellenweise sogar durchlässig sind.

Es lebe die Freundschaft!

Dazu gehört auch der gemeinsame Morgenkreis. Die Kinder begrüßen sich im Chor mit rhythmischen Bewegungen. Was ist eigentlich Freundschaft? Die Kinder werden gefragt, wer ihre Freunde sind und warum: „Weil ich sie jeden Tag in der Schule sehe“, sagt ein Mädchen. Das wird mit der Nähe zwischen Kita und Schule gefördert. Kommt ein Kind in die Schule, sehen sich die Kinder weiterhin, der harte Bruch bleibt aus.

An diesem Tag werden Freundschaftsketten gebastelt. Dafür werden Papierringe hergestellt, die ineinander greifen. Jeder trägt den Namen eines Freundes oder einer Freundin – übrigens auch Schwestern und Cousins finden sich in den Freundeslisten! „Ich habe sicher die längste Kette“, freut sich ein Junge.

Freundschaftsketten: Jeder Ring steht für einen Freund oder eine Freundin. Foto: Jansen

Die räumliche Nähe ist nicht nur für die Kinder ein Gewinn. Auch die Einrichtungen arbeiten enger zusammen. Da wird einander ausgeholfen, zusammen geplant. Jedes Jahr gibt es ein gemeinsames Motto – zu diesem werden vier Mal im Jahr Veranstaltungen organisiert.

Denkt man drüber nach, kommen eine Menge Freunde zusammen! Foto: Jansen

Gemeinsame Angebote

„Es wäre eine vertane Chance, wenn man diese räumliche Nähe nicht nutzt“, erklärt Schulleiterin Ulrike Dengler. Bildungshaus wird man nicht einfach so. Das Schulamt muss die Häuser zertifizieren. Dafür mussten die beiden Leiterinnen ein Konzept vorlegen. Die gemeinsame Arbeit, die über das „normale“ Maß hinausgeht, ist ein wesentlicher Bestandteil.

Grade Dinge, die sowohl in Kita als auch in der Schule stattfinden, werden gemeinsam gemacht. Vesperpausen, gemeinsames Singen. Auch Schulluft schnuppern ist möglich: Beim Sport kommen die „Maxis“ – die nächsten Erstklässler – zu den ersten und zweiten Klassen dazu. Die Kita-Kinder können beim Religionsunterricht in der zweiten Klasse hineinschnuppern.

Beim Vorlesen dabei – und sonst auch

Auch kommen Schüler zurück in die Kita. Zwei Drittklässler sind unterwegs zu den Jüngeren. Im Gepäck: Texte zum Vorlesen. Neun Kinder kuscheln sich aufs Sofa und sitzen auf Stühlen. Die Jungs haben sich aus Bücherkisten ihre Texte selbst ausgesucht. Im Unterricht wurde das Vorlesen geübt.

Beim Vorlesen ging es ums Thema Fußball. Foto: Jansen

Im Buch über Fußball geht es passenderweise um Gemeinschaft. „Jeder kann Fußball spielen – cool, was?“, meint die Erzieherin. Und auch die kleinen Zuhörer sind gefragt: Welche Ballspiele kennt ihr? Spielt ihr Fußball? Wo am liebsten?

Individuell im Gemeinschaftsprojekt

Für die Kinder ist es nicht nur toll, vorgelesen zu bekommen. „Das ist etwas Besonderes, wenn das Geschwisterkind kommt“, berichtet Dengler. Und es ist ein kleiner Blick in die eigene Zukunft: „Es ist für Kinder faszinierend zu sehen: Wow, die können auf einmal lesen“, meint die Rektorin.

Kita und Grundschule liegen direkt nebeneinander und teilen sich den Hof. (Archivbild) Foto: Jansen

Im Bildungshaus könne man auch individueller auf den Stand der Kinder eingehen. „Wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen“, sagt Kita-Leitung Tatjana Reimann. Ein Kind, das schon in der Schule ist, kann noch das Kindergarten-Spiel miterleben, ein Kindergartenkind, das schon etwas weiter ist, kann in die Schule hineinschnuppern.

Toll sei auch, „dass wir Kinder über eine lange Zeit begleiten“, wissen die Leiterinnen. So kommen die Sichtweisen von Erzieherin und Lehrerin zum Tragen.

Neues bekanntes Terrain

Der Übergang von Kita zur Schule wird somit auch für die Kinder weicher. Die Auftau-Phase in der „neuen“ Schule ist kürzer. Häufig würden sich Eltern fragen: „Verkraftet mein Kind die Umstellung gut?“ Reimann meint: „Diese Angst haben wir genommen, weil eben alles bekannt ist.“ Gesichter, der Weg zur Schule, die groben Abläufe – all das ist für die Kindergarten-Kinder beim Schuleintritt keine völlig fremde Welt.