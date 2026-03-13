Schule in Alpirsbach: Polizeieinsatz sorgt für wilde Gerüchte – Hintergrund offenbar harmlos

Die Polizei ist am vergangenen Mittwoch zur Realschule und Werkrealschule Oberes Kinzigtal in Alpirsbach ausgerückt. Hinweise auf eine Straftat gibt es aber nicht.
Ein Polizeieinsatz an der Realschule und Werkrealschule Oberes Kinzigtal in Alpirsbach hat für Aufsehen und wilde Gerüchte gesorgt. Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, wurde ein Streifenwagen am Mittwoch gegen 9.30 Uhr zu der Schule geschickt. Der Grund: Ein Schüler würde sich vor Ort renitent verhalten, so die Formulierung der Polizei.