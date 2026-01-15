Schule in Alpirsbach: Heike Stoll übernimmt stellvertretende Leitung

Das Schulleitungsteam der Werkrealschule und Realschule Oberes Kinzigtal bleibt aber erhalten.
Nach 28 Jahren engagierter Tätigkeit verabschiedete sich der stellvertretende Schulleiter der Werkrealschule und Realschule Oberes Kinzigtal in Alpirsbach, Thomas Heilmann, 2022 in den Ruhestand. Nach seinem Weggang blieb die Stelle der stellvertretenden Schulleitung zunächst unbesetzt. Trotz mehrfacher Ausschreibungen fanden sich über längere Zeit keine Bewerber für diese Aufgabe, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.