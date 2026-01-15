Schule in Alpirsbach: Heike Stoll übernimmt stellvertretende Leitung

Das Schulleitungsteam der Werkrealschule und Realschule Oberes Kinzigtal bleibt aber erhalten.

Nach 28 Jahren engagierter Tätigkeit verabschiedete sich der stellvertretende Schulleiter der Werkrealschule und Realschule Oberes Kinzigtal in Alpirsbach, Thomas Heilmann, 2022 in den Ruhestand. Nach seinem Weggang blieb die Stelle der stellvertretenden Schulleitung zunächst unbesetzt. Trotz mehrfacher Ausschreibungen fanden sich über längere Zeit keine Bewerber für diese Aufgabe, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Aus dem Kollegium heraus habe sich daraufhin ein besonderes Modell der Zusammenarbeit entwickelt: Gemeinsam mit Rektor Markus Faißt übernahm ein fünfköpfiges Schulleitungsteam die anfallenden Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Dem Team gehörten Dominik Miller, Simon Gremmelspacher, Teresa Baumann, Heike Stoll und Alexandra Widmer-Weihgold an.

Zusage für Heike Stoll

Die vielfältigen Aufgaben eines Konrektors wurden untereinander aufgeteilt, wodurch die Schulleitung jederzeit handlungsfähig und verlässlich blieb. Die Funktion des kommissarischen stellvertretenden Schulleiters übernahm in dieser Zeit Dominik Miller.

Seit nunmehr dreieinhalb Jahren arbeitet dieses Team erfolgreich zusammen, schreibt die Schule. Die Abläufe haben sich eingespielt, Entscheidungen wurden gemeinsam getragen und die Schule habe sich trotz der offenen Stelle kontinuierlich weiterentwickeln können.

Im Herbst 2025 entschloss sich Heike Stoll, die bereits Teil des Schulleitungsteams war, sich auf die Stelle der stellvertretenden Schulleitung zu bewerben. Sie erhielt die Zusage und übernimmt nun offiziell diese Funktion.

Schulleitungsteam bleibt bestehen

Das bestehende Schulleitungsteam bleibt auch weiterhin in seiner Form bestehen. Etablierte Strukturen und erfolgreiche Arbeitsweisen sollen fortgeführt werden, zugleich entstehe Raum für neue Impulse, veränderte Zuständigkeiten und weitere Entwicklungen. Die Schulgemeinschaft sei sehr erfreut über diese Lösung, heißt es abschließend.