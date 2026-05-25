Schule in Albstadt: Debatte um PGT – Alternativen ja, Grabenkämpfe nein

Schüler und Lehrer betonen, was das PGT für sie ausmacht und wollen der Stadt Alternativen zu einer potenziellen Schulschließung unterbreiten. Auch eine Kundgebung ist in Planung.
Der Schulalltag am Progymnasium Tailfingen (PGT) geht weiter. Einige Klassenarbeiten standen kurz vor den Pfingstferien noch an, das Schuljahr biegt auf die Zielgerade ein. Dennoch: Seit nun knapp drei Wochen ist die Stimmung an der Schule angespannt. An jenem Mittwochabend präsentierte die Stadtverwaltung ihre neuen Pläne zur Weiterentwicklung der Schullandschaft in Albstadt. Mit der Konsequenz, dass das PGT an das Gymnasium Ebingen umzieht und in diesem Fall seine Eigenständigkeit höchstwahrscheinlich verlieren dürfte.