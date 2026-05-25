Schule in Albstadt: Debatte um PGT – Alternativen ja, Grabenkämpfe nein

Schüler und Lehrer betonen, was das PGT für sie ausmacht und wollen der Stadt Alternativen zu einer potenziellen Schulschließung unterbreiten. Auch eine Kundgebung ist in Planung.

Der Schulalltag am Progymnasium Tailfingen (PGT) geht weiter. Einige Klassenarbeiten standen kurz vor den Pfingstferien noch an, das Schuljahr biegt auf die Zielgerade ein. Dennoch: Seit nun knapp drei Wochen ist die Stimmung an der Schule angespannt. An jenem Mittwochabend präsentierte die Stadtverwaltung ihre neuen Pläne zur Weiterentwicklung der Schullandschaft in Albstadt. Mit der Konsequenz, dass das PGT an das Gymnasium Ebingen umzieht und in diesem Fall seine Eigenständigkeit höchstwahrscheinlich verlieren dürfte.​

Die Schülerinnen und Schüler wurden tags darauf in einer Schulvollversammlung über die Pläne informiert. Tränen flossen, seither werden die Zeitungsartikel zur Debatte im Flur des Schulhauses ausgehängt. „Die Nachricht kam sehr plötzlich und unerwartet“, betonen Schülersprecherin Marit Eggert und Felix Stiefel, ebenfalls Teil der Schülermitverantwortung (SMV), mit etwas zeitlichem Abstand. „Lehrer, Schüler und Eltern hängen sehr an der Schule. Wir wollen das PGT nicht verlieren“, sagt ein Zehntklässler im Gespräch mit unserer Redaktion. Insbesondere die jüngeren Schüler, die von einem Umzug nach Ebingen noch betroffen wären, machen sich Sorgen.

Alle demokratischen Mittel nutzen

Kurz darauf machten die Angehörigen der Schule rund um den Förderverein, den Elternbeirat und die SMV erste Schritte, um sich gegen eine drohende Schulschließung einzusetzen. „Wir wollen alle demokratischen Mittel nutzen“, kündigen auch die Lehrerinnen Almut Riegger und Sventje Kölle-Anar an. Neben einer Online-Petition, die bereits deutlich über 3000 Unterstützer aufweisen kann, soll es auch eine öffentlichkeitswirksame Kundgebung nach den Pfingstferien geben. Termin und Ort sind noch nicht final abgestimmt, die Anmeldung der Kundgebung wird jedoch bald das Albstädter Rathaus erreichen.

Trotz allem betonen Schüler- und Lehrervertreter: Trifft der Gemeinderat eine Entscheidung, dann werde diese akzeptiert und das Beste aus der Situation gemacht. „Wir wollen nicht, dass die betroffenen Schulen durch die Debatte gegeneinander ausgespielt werden“, erklärt Almut Riegger. Und Sventje Kölle-Anar ergänzt: „Wir arbeiten seit Jahrzehnten mit der Lammerberg-Realschule vertrauensvoll zusammen.“ Auch die Brücken nach Ebingen sollen unbedingt erhalten und weiter ausgebaut werden.

Offen für Kompromisse

Positiv sei, dass die Stadtverwaltung, so zumindest der Eindruck in Tailfingen, ein offenes Ohr für die Belange der PGT-Vertreter habe. Dass die Verwaltungsspitze bei der Informationsveranstaltung Rede und Antwort für alle Beteiligten gestanden habe, wurde als gutes Zeichen aufgenommen.

Damit das PGT bestehen bleibt, zeigen sich die Schulvertreter offen für Kompromisse. An dem frisch sanierten Gebäude am Lammerberg hänge man nicht, sondern vielmehr an der familiären Schulgemeinschaft. Veranstaltungen abseits des Unterrichts wie der traditionelle Adventsbasar, der Gäste aus ganz Albstadt anziehe und jährlich hohe Spendenerlöse erwirtschafte, machen die Schule aus. Dazu das gute Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler: „Jeder kennt jeden“, sagt die Schülersprecherin. Gerade für Fünftklässler sei das zum Ankommen am Gymnasium eine Stütze. Auch für die heterogene Schülerschaft biete man so die bestmögliche Förderung. „Wir sind eine funktionierende Schule“, sind sich alle PGT-Vertreter einig.

PGT kann sich Übergangslösung vorstellen

Als Übergangslösung könne man sich vorstellen, erneut in das Gollé-Haug-Gebäude zu ziehen, welches dem PGT bereits während des Umbaus mehrere Schuljahre als Heimat diente. Perspektivisch müsste jedoch eine andere Lösung gefunden werden. Einen kostspieligen Neubau fordern die PGT-Vertreter keineswegs. Das Kollegium ist deshalb derzeit dabei, leerstehende Gebäude im oberen Talgang ausfindig zu machen. So will man der Stadt eine Alternative unterbreiten.

Die Schülervertreter Marit Eggert und Felix Stiefel halten fest: „Es geht uns um einen Standort im oberen Talgang.“ Denn: Das PGT spiele auch für die Vereins- und Jugendarbeit in den nördlichen Stadtteilen eine wichtige Rolle. Beispiel Waldheim: Ein Großteil der Jugendleiter der Ferienfreizeit in Tailfingen habe das PGT besucht. Mit einem Wechsel nach Ebingen drohe, dass das soziale Leben der Jugendlichen ebenfalls dorthin abwandere, so die Meinung am PGT.

Schule ist wichtig für Attraktivität Albstadts

Grundsätzlich sei der Erhalt aller drei weiterführenden Schularten im nördlichen Albstadt wichtig. Es dürfe nicht anhand von Anfahrtswegen entschieden werden, welche Schulart besucht wird. „Das ist auch für die Attraktivität Albstadts als Wohnort für Familien wichtig.“ Eine Schulschließung würde ein schlechtes Signal senden.

So bleiben Schüler, Lehrer und Eltern weiter hoffnungsfroh. Doch auch wenn diese nicht aufgehen sollten: Grabenkämpfe zwischen den Stadtteilen sollen durch die Debatte nicht entstehen. Das macht das PGT auch mit Beiträgen auf ihren neu eingerichteten Kanälen in den sozialen Medien klar. Der verwendete Hashtag, eine Art Schlagwort in den sozialen Netzwerken, um bestimmte Inhalte auffindbar zu machen: „wirfeiernPGT“, aber auch: „wirfeiernalbstadt“. Dazu der Zusatz: „Egal, was kommt“.