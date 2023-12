Schule im Kreis Tuttlingen: Backen mit Holzbackofen – Acht Schüler in Klinik

Backen mit Holzbackofen – Acht Schüler in Klinik

In Reichenbach am Heuberg musste die Feuerwehr am Freitag zu einer Schule anrücken. Der Grund: Schüler wollten Brotbacken. Die Hintergründe.









Beim Backen mit einem Holzbackofen im Schulunterricht ist ein Kind am Freitag in Reichenbach am Heuberg (Kreis Tuttlingen) benommen zusammengesackt. Acht der insgesamt neun Kinder der Schulklasse kamen vorsorglich ins Krankenhaus. Die Viertklässler im Alter von neun bis zehn Jahren hatten sich im Rahmen eines Sachkundeunterrichts im örtlichen Backhaus zusammengefunden, wie die Polizei mitteilte. Sie wollten mit Hilfe des Holzbackofens Brot backen, der zu Unterrichtsbeginn angefeuert wurde.