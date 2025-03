Die Sanierung des Radwegs sowie weitere Arbeiten liefen in den vergangenen Monaten rund um das Max-Planck-Gymnasium. So wurde der Radverkehr weiter gefördert, wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung betont.

Die Strecke zwischen Max-Planck-Straße und Klostermattenweg zählt laut Mitteilung zu den Hauptradverkehrsachsen im innerstädtischen Verkehr, aber auch über die Gemarkungsgrenze hinweg ins Schuttertal. Der Radweg zwischen dem Friedhof der Stiftskirche und dem Schulhof und entlang des Parkplatzes an der Klostermatte sei mit engen Kurven und Hindernissen unkomfortabel und unsicher befahrbar gewesen. Der Asphalt sei an vielen Stellen beschädigt gewesen. Zudem diente der erste Abschnitt gleichzeitig als Zufahrt zu einem der Lehrerparkplätze. Im Zuge der Sanierung des gemeinsamen Geh- und Radwegs wurden laut der Mitteilung aus dem Rathaus alle Schwachstellen beseitigt. Der Weg wurde verbreitert, der Verlauf angepasst. Die beiden gefällten Bäume in den Kurvenbereichen wurden durch Ersatzpflanzungen kompensiert. Zudem wurde der Lehrerparkplatz entsiegelt und in eine Grünfläche umgewandelt. Im Einmündungsbereich zum Klostermattenweg erfolgt der Übergang in eine Fahrradstraße mit geänderter Vorfahrt, sodass sich die radverkehrsfördernde Maßnahme bis zum Rosenpark erstreckt, wie es in der Mitteilung weiter heißt.

Komfortable und sichere Bügel installiert

Bürgermeister Tilman Petters freut sich über das Ergebnis zugunsten des Radverkehrs und kündigt an, dass es noch in diesem Jahr an anderer Stelle weitergehen wird: „Wir haben die gesamte Hauptradverkehrsachse im Blick und werden beispielsweise mit der Sanierung des westlichen Rosenwegs voraussichtlich ab Herbst einen weiteren Abschnitt fahrradfreundlich umgestalten.”

Aber auch auf dem Schulgelände wurden Verbesserungen vorgenommen. Bei den Fahrradabstellanlagen wurden die alten Fahrradständer entfernt und durch komfortable und sichere Bügel ersetzt. Zudem wurde eine zusätzliche Überdachung mit weiteren Abstellplätzen geschaffen. Die Radservice-Station, die auf Initiative der Schule ebenfalls unter der neuen Überdachung installiert wurde, komplettiert das Maßnahmenpaket am und um das Max-Planck-Gymnasium und unterstreicht dessen Engagement beim schulischen Mobilitätsmanagement, heißt es in der Mitteilung.

In Lahr gibt es sechs Radservice-Stationen

„Wir freuen uns als Schulgemeinschaft über die Umsetzung der Maßnahmen“, so Schulleiter Martin Ries. Er danke den Mitarbeitern der beteiligten städtischen Abteilungen und Petters für die Umsetzung, besonders auch für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Auseinandersetzung mit den Vorschlägen der Schuler. „Für die Radlerinnen und Radler haben wir jetzt eine deutlich verbesserte Situation um die Schule und auf dem Schulgelände. Zusammen mit der Radservice-Station erhöht dies signifikant die Sicherheit auf dem Schulweg.” In Lahr gibt es nun sechs Radservice-Stationen, die kleinere Reparaturen oder das Aufpumpen der Fahrradreifen ermöglichen.