1 Mehrere Orte in der Villinger Innenstadt sind von den Tätern heimgesucht worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Bislang unbekannte Einbrecher wüteten in der Villinger Innenstadt. Es kam zu mehreren Einbrüchen und versuchten Aufbrüchen. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.









Laut Polizeiangaben kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Villinger Innenstadt zu zwei Einbrüchen und drei versuchten Einbrüchen. Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zum Gymnasium am Romäusring sowie einer Gaststätte in der Brunnenstraße.